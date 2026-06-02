"Ты сошел с ума": Трамп устроил скандал Нетаньяху и обвинил в неблагодарности
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил в неблагодарности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал издания Axios.
Что Трамп сказал Нетаньяху
Трамп был взбешен из-за того, что Израиль продолжал эскалацию в Ливане - и это, по его словам, грозило сорвать переговоры с Ираном.
Во время разговора он заявил израильскому премьеру, что бомбардировка Бейрута лишь еще больше изолирует Израиль на международной арене.
"Ты, черт возьми, сошел с ума. Ты бы был в тюрьме, если бы не я. Я спасаю тебя. Все тебя сейчас ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого", - приводит слова Трампа один из американских чиновников.
Другой источник уточнил, что в определенный момент Трамп прямо крикнул: "Что ты, черт возьми, делаешь?"
О тюрьме и неблагодарности
Трамп также напомнил Нетаньяху о собственной поддержке во время судебного процесса по коррупции - и намекнул, что именно благодаря этому тот избежал заключения.
По словам американского чиновника, Трамп "разгромил" Нетаньяху в этом разговоре. Реакция израильского премьера, по тем же свидетельствам, была следующей: "Хорошо, хорошо, просто убедитесь, что обо всем позаботились".
Израиль планировал нанести авиаудар по Бейруту, однако Трамп заблокировал это намерение.
Кроме того, он выразил обеспокоенность из-за количества погибших среди мирного населения Ливана. Отдельно американский президент возразил против тактики, когда израильские военные уничтожают целые здания ради ликвидации одного командира "Хезболлы".
После разговора Израиль подтвердил: ударов по целям в Бейруте больше не планируется.
Израильский премьер после разговора обнародовал заявление: если "Хезболла" не прекратит атаки, Израиль нанесет удары по Бейруту.
"Наша позиция остается неизменной", - написал он.
При этом Нетаньяху подтвердил, что наземная операция на юге Ливана будет продолжаться по утвержденным планам.
Как сообщало РБК-Украина, после этого же разговора Трамп объявил о прекращении боевых действий между Израилем и "Хезболлой". По его словам, через посредников удалось договориться: обе стороны останавливают атаки друг против друга.
Тем временем РБК-Украина сообщало, что Трамп рассчитывает заключить соглашение с Ираном уже на следующей неделе. Он также назвал возможное мирное соглашение с Тегераном "даже лучше военной победы".