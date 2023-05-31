Неспокойный май. Масштабные обстрелы и рекордные удары по Киеву: хроника по Украине

В мае российские войска вернулись к тактике массированных обстрелов Украины. Рекордное количество атак на Киев, обстрел магазинов и вокзала в Херсоне, попадание в больницу в Днепре – практически ежедневно оккупанты запускали ракеты и дроны по городам в разных регионах страны. При этом украинские силы ПВО успешно отразили большинство атак и впервые уничтожили ракеты РФ "Кинжал".
Подробнее о последствиях массированных ударов – в материале РБК-Украина.
В мае оккупанты запускали по украинским городам разные типы ракет и ударные беспилотники. Атаковали каждые 2-3 дня преимущественно в ночное время:
1 мая - запущено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 стратегической авиацией РФ из Мурманской области и Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 15 ракет противника.
4 мая - оккупанты атаковали Украину дронами Shahed-136/131 из Брянской области и с Азовского моря. Уничтожено 18 из 24 дронов. Также в небе над Киевщиной впервые была сбита аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал", которую россияне запустили с самолета Миг-31К.
8 мая - атака дронами из Брянской области и ракетами "Калибр" из Черного моря. Силы ПВО сбили все 35 запущенных беспилотников и 8 ракет.
9 мая - в 04:00 российские войска совершили обстрел из района Каспия 17 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, из них 15 были сбиты.
13 мая - атака с северного и южного направления иранскими БпЛА Shahed-136/131. Уничтожено 17 дронов из 21.
14 мая - комбинированный обстрел "Шахедами", ракетами "Калибр" и Х-101/Х-555 /Х55. Уничтожено 25 БпЛА, 3 крылатые ракеты.
16 мая - по Украине было запущено 18 ракет, 6 ударных беспилотников "Шахед" и 3 разведывательных дрона. С самолетов МиГ-31К - 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей у Черного моря и 3 ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все ракеты и дроны были уничтожены.
17-18 мая - атака в несколько волн. Выпущено 30 ракет воздушного, наземного и морского базирования. Украинская ПВО уничтожила 6 "Калибров", 21 ракету Х-101/Х-555, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", а также 2 "Шахеда" и 2 дрона-разведчика.
19 мая - оккупанты запустили 22 иранских БпЛА и 6 "Калибров" с северного и юго-восточного направления. Силам ПВО удалось уничтожить 16 дронов и 3 ракеты.
20 мая - атака "Шахедами" на Киев. Все 18 целей были сбиты. Также в тот день уничтожены 2 иранских ударных дрона на восточном направлении и 1 разведывательный беспилотник на южном направлении.
22 мая - массированный удар по Днепру ракетами и дронами. Было запущено 4 ракеты Х-101/Х-555, 5 ракет Х-22, 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных ракет С-300 и 20 дронов Shahed-136/131. ПВО сбила 4 ракеты и все 20 беспилотников.
25 мая - очередная атака беспилотниками. Было запущено 36 барражирующих боеприпасов. По информации Воздушный сил ВСУ, целью врага были объекты критической инфраструктуры в западных регионах. Все 36 беспилотников были сбиты.
26 мая - оккупанты запустили по Украине 17 ракет разных типов и 31 ударных дрон. ПВО уничтожила 23 беспилотника и 10 ракет Х-101/Х-555.
28 мая - рекордная атака Shahed-136/13. Из 54 запущенных дронов удалось сбить 52.
29 мая - российские войска атаковали ночью крылатыми ракетами и дронами. Сбито 37 ракет Х-101/Х-555 и 29 ударных БпЛА. В тот же день около полудня враг атаковал Киевщину 11 ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Все были уничтожены.
30 мая - ночью оккупанты запустили 31 дрон-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 29 беспилотников.
Спустя 50 дней перерыва вражеские войска снова начали атаки на Киев. За май столица пережила 17 массированных обстрелов "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.
В этом месяце Воздушные Силы ВСУ впервые подтвердили сбитие российских ракет Х-47 "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. Всего на подлете к Киеву была уничтожена 1 ракета Х-47 4 мая и еще 6 "Кинжалов" ПВО сбили 16 мая. Также при помощи комплекса Patriot силы ПВО 29 мая сбили баллистические ракеты "Искандер-М" в столице.
Хотя прилетов в столице в мае не было зафиксировано, обломки ракет и беспилотников повредили здания, жилые дома, автомобили в разных районах города.
В результате ночной атаки 30 мая погибла одна женщина. Жертва находилась на балконе своей квартиры в Голосеевском районе, когда обломки дрона упали на многоэтажку. Еще 4 людей получили ранения.
Среди причин активизации атак эксперты называют как попытки россиян сорвать контрнаступление ВСУ, так и "охоту" на ЗРК Patriot, работа которого разрушила миф о неуязвимой для ПВО ракеты "Кинжал".
Российские войска продолжают ежедневные удары по Херсонщине. Самый массовый обстрел гражданских объектов за последний месяц произошел в Херсоне 3 мая.
Оккупанты ударили по единственному работающему в городе гипермаркету "Эпицентр", также было попадание по супермаркету "АТБ", железнодорожному вокзалу и зданию детсада. 24 человека погибло, почти 50 получили ранения.
Днепропетровская область несколько раз подвергалась массированным ударам в течение месяца.
19 мая в Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки было разрушены помещения и оборудование частного предприятия, 2 человека пострадали.
22 мая по Днепру и области оккупанты запустили 17 ракет и 20 беспилотников. Было повреждено здание частного предприятия, частные и многоквартирные дома, подразделение спасателей. Уничтожено более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники повреждено, как и 25 частных машин и 2 автобуса. Пострадало 7 человек.
26 мая россияне обстреляли поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре, после чего возник пожар. Были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили жителей. Погибло 4 человека, среди них персонал поликлиники, более 30 человек получили ранения.
В Хмельницкой области в мае было зафиксировано несколько вражеский "прилетов". 13 мая оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры. Из-за взрывной волны были повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома. Ранения получили около 30 человек.
18 мая было попадание в инфраструктурный объект. Из-за повреждения распределительных сетей без света осталось 3 населённых пункта.
29 мая российские войска снова нанесли удар по Хмельницкой области. По сообщению ОВА, пострадал военный объект, из строя было выведено 5 летательных аппаратов, а также повреждена взлетно-посадочная полоса..
19 мая в направлении Львова ПВО сбила иранские дроны-камикадзе. По заявлению городского головы Андрея Садового, целью атаки был объект критической инфраструктуры.
25 мая во Львовской области было уничтожено 10 дронов, а 29 мая силы противовоздушной обороны сбили одну ракету над Золочевским районом.
14 мая российская ракета попала в складские помещения в промзоне Тернополя, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. Два человека с ранениями были доставлены в больницу.
Ночью 16 мая российские войска ракетами атаковали Николаев. Было разрушено здание ТРЦ, автосалон, АЗС, объект промышленной инфраструктуры. Один человек плучил ранения.
В ночь на 18 мая российские ракеты попали в промышленное предприятие Одесской области. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
29 мая обломки сбитого дрона упали на строение портовой инфраструктуры в Одессе, начался пожар. Его оперативно потушили.
По сообщению главы ОВА Олега Синегубова, за май в Харьковской области р зафиксировали 140 вражеских обстрелов, из них 24 - ракетные удары по Харькову и другим населенным пунктам. Погибло 7 человек, еще 10 получили ранения.
14 мая армия РФ нанесла ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, целились в объект инфраструктуры. 20 мая Харьков атаковали дроном-камикадзе, был поврежден жилой дом.
Из-за российской ракетной атаки по селу Циркуны Харьковской области 18 мая два жилых дома были полностью разрушены, 13 домов повреждены. Погиб 52-летний мужчина, еще 2 человека были госпитализированы.
5 мая под ракетный обстрел попали здания двух заводов в Славянске и Краматорске Донецкой области. Обошлось без жертв. 11 мая в Славянске российская ракета С-300 повредила 2 многоэтажки, частные дома и автомобили, 1 женщина погибла.
16 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск. Было повреждено более 10 домов и котельная.
Также вражеские войска атаковали Константиновку 18 мая. В результате ракетного удара 1 человек погиб, 1 получил ранения. Были разрушены частные дома, 2 многоэтажки, магазин и 2 админздания.
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