Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий
Российские войска вчера поздно вечером, 16 мая, нанесли ракетный удар по Николаеву. В ГСЧС показали фото последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Николаевской области.
"Этой ночью враг снова атаковал Николаев. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отметил, что в результате обстрела произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.
Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке.
По данным спасателей, после прилетов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.
Напомним, что вчера вечером, 16 мая, в Николаеве раздались взрывы. Сообщалось, что в результате обстрела один человек получил осколочные ранения.
Напомним, все 18 ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 16 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
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