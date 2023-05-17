ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий

Новина українською →
Николаев, Среда 17 мая 2023 07:39
Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий Фото: спасатели показали фото последствий ночной ракетной атаки россиян по Николаеву (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера поздно вечером, 16 мая, нанесли ракетный удар по Николаеву. В ГСЧС показали фото последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Николаевской области.

Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий"Этой ночью враг снова атаковал Николаев. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отметил, что в результате обстрела произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке.

Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствийПо данным спасателей, после прилетов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.

Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий

Напомним, что вчера вечером, 16 мая, в Николаеве раздались взрывы. Сообщалось, что в результате обстрела один человек получил осколочные ранения.

Напомним, все 18 ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 16 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса