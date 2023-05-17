Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Николаевской области.

"Этой ночью враг снова атаковал Николаев. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отметил, что в результате обстрела произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке.

По данным спасателей, после прилетов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.