Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть пострадавшая

В Киеве из-за взрывов и падения обломков сбитых воздушных целей противника этой ночью в некоторых районах произошли пожары, а также известно о пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэр столицы Виталия Кличко.

Так, по словам градоначальника, нынешняя ночная атака дронами - масштабная. Взрывы фиксируются в разных районах на правом и левом берегу столицы. Экстренные службы выехали на вызовы в Подольский, Печерский, Дарницкий и Голосеевский районы. Что известно на данный момент: В Дарницком районе из-за падения обломков произошел пожар в частном доме.

В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. Как уточнил Кличко, это 27-летняя женщина. В Киевской ГВА добавили, что в этом районе зафиксировано также падение обломков, и информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В Печерском районе в результате падения обломков загорелись 3 автомобиля. Также мэр призывает оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. Новость дополняется...