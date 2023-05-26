Из-за удара по Днепру есть погибший и много раненых: Зеленский показал видео последствий

Из-за ракетного удара российских оккупантов по поликлинике в Днепре один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского .

"Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы", - написал он.

Президент отметил, что российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным.

"Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время - это наши люди. А наши люди - это самое дорогое, что есть в Украине", - добавил он.

Зеленский также выразил соболезнования родным погибшего.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки загорелись два здания. В общей сложности огонь охватил 500 кв. м. Сейчас спасатели ликвидируют пожары.

Атака по Днепру

Во время воздушной тревоги в Днепропетровской области жители сообщили о звуках взрывов в областном центре.

После этого Лисак сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению, в результате чего есть пострадавшие.

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