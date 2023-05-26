ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за удара по Днепру есть погибший и много раненых: Зеленский показал видео последствий

Новина українською →
Днепр, Пятница 26 мая 2023 12:00
Из-за удара по Днепру есть погибший и много раненых: Зеленский показал видео последствий Фото: из-за удара по Днепру есть погибший и много раненых (dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ракетного удара российских оккупантов по поликлинике в Днепре один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы", - написал он.

Президент отметил, что российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным.

"Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время - это наши люди. А наши люди - это самое дорогое, что есть в Украине", - добавил он.

Зеленский также выразил соболезнования родным погибшего.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки загорелись два здания. В общей сложности огонь охватил 500 кв. м. Сейчас спасатели ликвидируют пожары.

Атака по Днепру

Во время воздушной тревоги в Днепропетровской области жители сообщили о звуках взрывов в областном центре.

После этого Лисак сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению, в результате чего есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Днепропетровская область ракетный удар
NEWS
Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"
Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром