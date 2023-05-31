Неспокойный май. Масштабные обстрелы и рекордные удары по Киеву: хроника по Украине

В мае российские войска вернулись к тактике массированных обстрелов Украины. Рекордное количество атак на Киев, обстрел магазинов и вокзала в Херсоне, попадание в больницу в Днепре – практически ежедневно оккупанты запускали ракеты и дроны по городам в разных регионах страны. При этом украинские силы ПВО успешно отразили большинство атак и впервые уничтожили ракеты РФ "Кинжал".

Подробнее о последствиях массированных ударов – в материале РБК-Украина .

Хроника обстрелов

В мае оккупанты запускали по украинским городам разные типы ракет и ударные беспилотники. Атаковали каждые 2-3 дня преимущественно в ночное время:

1 мая - запущено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 стратегической авиацией РФ из Мурманской области и Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 15 ракет противника.

4 мая - оккупанты атаковали Украину дронами Shahed-136/131 из Брянской области и с Азовского моря. Уничтожено 18 из 24 дронов. Также в небе над Киевщиной впервые была сбита аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал", которую россияне запустили с самолета Миг-31К.

8 мая - атака дронами из Брянской области и ракетами "Калибр" из Черного моря. Силы ПВО сбили все 35 запущенных беспилотников и 8 ракет.

9 мая - в 04:00 российские войска совершили обстрел из района Каспия 17 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, из них 15 были сбиты.

13 мая - атака с северного и южного направления иранскими БпЛА Shahed-136/131. Уничтожено 17 дронов из 21.

14 мая - комбинированный обстрел "Шахедами", ракетами "Калибр" и Х-101/Х-555 /Х55. Уничтожено 25 БпЛА, 3 крылатые ракеты.

16 мая - по Украине было запущено 18 ракет, 6 ударных беспилотников "Шахед" и 3 разведывательных дрона. С самолетов МиГ-31К - 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей у Черного моря и 3 ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все ракеты и дроны были уничтожены.

17-18 мая - атака в несколько волн. Выпущено 30 ракет воздушного, наземного и морского базирования. Украинская ПВО уничтожила 6 "Калибров", 21 ракету Х-101/Х-555, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", а также 2 "Шахеда" и 2 дрона-разведчика.

19 мая - оккупанты запустили 22 иранских БпЛА и 6 "Калибров" с северного и юго-восточного направления. Силам ПВО удалось уничтожить 16 дронов и 3 ракеты.

20 мая - атака "Шахедами" на Киев. Все 18 целей были сбиты. Также в тот день уничтожены 2 иранских ударных дрона на восточном направлении и 1 разведывательный беспилотник на южном направлении.

22 мая - массированный удар по Днепру ракетами и дронами. Было запущено 4 ракеты Х-101/Х-555, 5 ракет Х-22, 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных ракет С-300 и 20 дронов Shahed-136/131. ПВО сбила 4 ракеты и все 20 беспилотников.

25 мая - очередная атака беспилотниками. Было запущено 36 барражирующих боеприпасов. По информации Воздушный сил ВСУ, целью врага были объекты критической инфраструктуры в западных регионах. Все 36 беспилотников были сбиты.

26 мая - оккупанты запустили по Украине 17 ракет разных типов и 31 ударных дрон. ПВО уничтожила 23 беспилотника и 10 ракет Х-101/Х-555.

28 мая - рекордная атака Shahed-136/13. Из 54 запущенных дронов удалось сбить 52.

29 мая - российские войска атаковали ночью крылатыми ракетами и дронами. Сбито 37 ракет Х-101/Х-555 и 29 ударных БпЛА. В тот же день около полудня враг атаковал Киевщину 11 ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Все были уничтожены.

30 мая - ночью оккупанты запустили 31 дрон-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 29 беспилотников.

Рекорд по атакам на столицу

Спустя 50 дней перерыва вражеские войска снова начали атаки на Киев. За май столица пережила 17 массированных обстрелов "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.

В этом месяце Воздушные Силы ВСУ впервые подтвердили сбитие российских ракет Х-47 "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. Всего на подлете к Киеву была уничтожена 1 ракета Х-47 4 мая и еще 6 "Кинжалов" ПВО сбили 16 мая. Также при помощи комплекса Patriot силы ПВО 29 мая сбили баллистические ракеты "Искандер-М" в столице.

Хотя прилетов в столице в мае не было зафиксировано, обломки ракет и беспилотников повредили здания, жилые дома, автомобили в разных районах города.

В результате ночной атаки 30 мая погибла одна женщина. Жертва находилась на балконе своей квартиры в Голосеевском районе, когда обломки дрона упали на многоэтажку. Еще 4 людей получили ранения.

Фото: обломки дрона-камикадзе повредили многоэтажку в Голосеевском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди причин активизации атак эксперты называют как попытки россиян сорвать контрнаступление ВСУ, так и "охоту" на ЗРК Patriot, работа которого разрушила миф о неуязвимой для ПВО ракеты "Кинжал".

Удары по Херсону

Российские войска продолжают ежедневные удары по Херсонщине. Самый массовый обстрел гражданских объектов за последний месяц произошел в Херсоне 3 мая.

Оккупанты ударили по единственному работающему в городе гипермаркету "Эпицентр", также было попадание по супермаркету "АТБ", железнодорожному вокзалу и зданию детсада. 24 человека погибло, почти 50 получили ранения.

Днепропетровская область

Днепропетровская область несколько раз подвергалась массированным ударам в течение месяца.

19 мая в Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки было разрушены помещения и оборудование частного предприятия, 2 человека пострадали.

22 мая по Днепру и области оккупанты запустили 17 ракет и 20 беспилотников. Было повреждено здание частного предприятия, частные и многоквартирные дома, подразделение спасателей. Уничтожено более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники повреждено, как и 25 частных машин и 2 автобуса. Пострадало 7 человек.

26 мая россияне обстреляли поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре, после чего возник пожар. Были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили жителей. Погибло 4 человека, среди них персонал поликлиники, более 30 человек получили ранения.

Фото: удар по поликлинике в Днепре (t.me/pgo_gov_ua)

Хмельницкая область

В Хмельницкой области в мае было зафиксировано несколько вражеский "прилетов". 13 мая оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры. Из-за взрывной волны были повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома. Ранения получили около 30 человек.

18 мая было попадание в инфраструктурный объект. Из-за повреждения распределительных сетей без света осталось 3 населённых пункта.

29 мая российские войска снова нанесли удар по Хмельницкой области. По сообщению ОВА, пострадал военный объект, из строя было выведено 5 летательных аппаратов, а также повреждена взлетно-посадочная полоса..

Атака "Шахедов" на Львов

19 мая в направлении Львова ПВО сбила иранские дроны-камикадзе. По заявлению городского головы Андрея Садового, целью атаки был объект критической инфраструктуры.

25 мая во Львовской области было уничтожено 10 дронов, а 29 мая силы противовоздушной обороны сбили одну ракету над Золочевским районом.

Удар по Тернополю

14 мая российская ракета попала в складские помещения в промзоне Тернополя, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. Два человека с ранениями были доставлены в больницу.

Попадание в ТРЦ в Николаеве

Ночью 16 мая российские войска ракетами атаковали Николаев. Было разрушено здание ТРЦ, автосалон, АЗС, объект промышленной инфраструктуры. Один человек плучил ранения.

Фото: разрушения в Николаеве (t.me/senkevichonline)

Одесская область

В ночь на 18 мая российские ракеты попали в промышленное предприятие Одесской области. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

29 мая обломки сбитого дрона упали на строение портовой инфраструктуры в Одессе, начался пожар. Его оперативно потушили.

Харьковская область

По сообщению главы ОВА Олега Синегубова, за май в Харьковской области р зафиксировали 140 вражеских обстрелов, из них 24 - ракетные удары по Харькову и другим населенным пунктам. Погибло 7 человек, еще 10 получили ранения.

14 мая армия РФ нанесла ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, целились в объект инфраструктуры. 20 мая Харьков атаковали дроном-камикадзе, был поврежден жилой дом.

Из-за российской ракетной атаки по селу Циркуны Харьковской области 18 мая два жилых дома были полностью разрушены, 13 домов повреждены. Погиб 52-летний мужчина, еще 2 человека были госпитализированы.

Донецкая область

5 мая под ракетный обстрел попали здания двух заводов в Славянске и Краматорске Донецкой области. Обошлось без жертв. 11 мая в Славянске российская ракета С-300 повредила 2 многоэтажки, частные дома и автомобили, 1 женщина погибла.

16 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск. Было повреждено более 10 домов и котельная.

Также вражеские войска атаковали Константиновку 18 мая. В результате ракетного удара 1 человек погиб, 1 получил ранения. Были разрушены частные дома, 2 многоэтажки, магазин и 2 админздания.