Неспокійний травень. Масштабні обстріли та рекордні удари по Києву: хроніка по Україні

У травні російські війська повернулися до тактики масованих обстрілів України. Рекордна кількість атак на Київ, обстріл магазинів та вокзалу в Херсоні, влучання в лікарню в Дніпрі – практично щодня окупанти запускали ракети та дрони по містах у різних регіонах країни. При цьому українські сили ППО успішно відбили більшість атак і вперше знищили ракети РФ "Кинджал".

Докладніше про наслідки масованих ударів – у матеріалі РБК-Україна .

Хроніка обстрілів

У травні окупанти запускали по українських містах різні типи ракет та ударні безпілотники. Атакували кожні 2-3 дні переважно у нічний час:

1 травня - запущено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 стратегічною авіацією РФ із Мурманської області та Каспійського моря. Сили ППО знищили 15 ракет противника.

4 травня - окупанти атакували Україну дронами Shahed-136/131 з Брянської області та з Азовського моря. Знищено 18 із 24 дронів. Також у небі над Київщиною вперше було збито аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", яку росіяни запустили з літака Міг-31К.

8 травня - атака дронами із Брянської області та ракетами "Калібр" із Чорного моря. Сили ППО збили усі 35 запущених безпілотників та 8 ракет.

9 травня - о 04:00 російські війська здійснили обстріл з району Каспію 17 крилатими ракетами Х-101/Х-555, з них 15 були збиті.

13 травня - атака з північного та південного напрямку іранськими БпЛА Shahed-136/131. Знищено 17 дронів із 21.

14 травня - комбінований обстріл "Шахедами", ракетами "Калібр" та Х-101/Х-555/Х55. Знищено 25 БпЛА, 3 крилаті ракети.

16 травня - по Україні було запущено 18 ракет, 6 ударних безпілотників "Шахед" та 3 розвідувальні дрони. З літаків МіГ-31К - 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів біля Чорного моря та 3 ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Всі ракети та дрони були знищені.

17-18 травня - атака у кілька хвиль. Випущено 30 ракет повітряного, наземного та морського базування. Українська ППО знищила 6 "Калібрів", 21 ракету Х-101/Х-555, 2 крилаті ракети "Іскандер-К", а також 2 "Шахеди" та 2 дрони-розвідники.

19 травня - окупанти запустили 22 іранські БпЛА та 6 "Калібрів" з північного та південно-східного напрямку. Силам ППО вдалося знищити 16 дронів та 3 ракети.

20 травня - атака "Шахедами" на Київ. Усі 18 цілей були збиті. Також того дня знищено 2 іранські ударні дрони на східному напрямку та 1 розвідувальний безпілотник на південному напрямку.

22 травня - масований удар по Дніпру ракетами та дронами. Було запущено 4 ракети Х-101/Х-555, 5 ракет Х-22, 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 5 зенітних ракет С-300 та 20 дронів Shahed-136/131. ППО збила 4 ракети та всі 20 безпілотників.

25 травня - чергова атака безпілотниками. Було запущено 36 баражуючих боєприпасів. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, метою ворога були об'єкти критичної інфраструктури у західних регіонах. Усі 36 безпілотників було збито.

26 травня - окупанти запустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. ППО знищила 23 безпілотники та 10 ракет Х-101/Х-555.

28 травня - рекордна атака Shahed-136/13. З 54 запущених дронів вдалося збити 52.

29 травня - російські війська атакували вночі крилатими ракетами та дронами. Збито 37 ракет Х-101/Х-555 та 29 ударних БпЛА. Того ж дня близько полудня ворог атакував Київщину 11 ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Усі були знищені.

30 травня – вночі окупанти запустили 31 дрон-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 29 безпілотників.

Рекордні атаки на столицю

Після 50 днів перерви ворожі війська знову розпочали атаки на Київ. За травень столиця пережила 17 масованих обстрілів "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.

Цього місяця Повітряні сили ЗСУ вперше підтвердили збиття російських ракет Х-47 "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Всього на підльоті до Києва було знищено 1 ракету Х-47 4 травня та ще 6 "Кинджалів" ППО збили 16 травня. Також за допомогою комплексу Patriot сили ППО 29 травня збили балістичні ракети "Іскандер-М" у столиці.

Хоча прильотів у столиці у травні не було зафіксовано, уламки ракет та безпілотників пошкодили будівлі, житлові будинки, автомобілі у різних районах міста.

Внаслідок нічної атаки 30 травня загинула одна жінка. Жертва перебувала на балконі своєї квартири у Голосіївському районі, коли уламки дрону впали на багатоповерхівку. Ще 4 людей отримали поранення.

Фото: уламки дрону-камікадзе пошкодили багатоповерхівку у Голосіївському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед причин активізації атак експерти називають як спроби росіян зірвати контрнаступ ЗСУ, так і "полювання" на ЗРК Patriot, робота якого зруйнувала міф про невразливу для ППО ракету "Кинджал".

Удари по Херсону

Російські війська продовжують щоденні удари по Херсонщині. Наймасовіший обстріл цивільних об'єктів за останній місяць відбувся у Херсоні 3 травня.

Окупанти вдарили по єдиному працюючому в місті гіпермаркету "Епіцентр", також було влучання в супермаркет "АТБ", залізничнийу вокзал та будівлю дитсадка. 24 особи загинуло, майже 50 отримали поранення.

Дніпропетровська область

Дніпропетровщина кілька разів зазнавала масованих ударів протягом місяця.

19 травня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки було зруйновано приміщення та обладнання приватного підприємства, 2 особи постраждали.

22 травня по Дніпру та області окупанти запустили 17 ракет та 20 безпілотників. Було пошкоджено будівлю приватного підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, підрозділ рятувальників. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджено, як і 25 приватних машин та 2 автобуси. Постраждало 7 людей.

26 травня росіяни обстріляли поліклініку та ветеринарну клініку у Дніпрі, після чого виникла пожежа. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі мешканців. Загинуло 4 особи, серед них персонал поліклініки, понад 30 людей зазнали поранень.

Фото: удар по поліклініці у Дніпрі (t.me/pgo_gov_ua)

Хмельницька область

У Хмельницькій області в травні було зафіксовано кілька ворожих "прильотів". 13 травня окупанти атакували дронами об'єкт критичної інфраструктури. Через вибухову хвилю було пошкоджено навчальні та медичні установи, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та приватні житлові будинки. Поранення отримали близько 30 людей.

18 травня було влучання в інфраструктурний об'єкт. Через пошкодження розподільчих мереж без світла залишилося 3 населені пункти.

29 травня російські війська знову завдали удару по Хмельницькій області. За повідомленням ОВА, постраждав військовий об'єкт, з ладу було виведено 5 літальних апаратів, а також пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Атака "Шахедів" на Львів

19 травня у напрямку Львова ППО збила іранські дрони-камікадзе. За заявою міського голови Андрія Садового, метою атаки був об'єкт критичної інфраструктури.

25 травня на Львівщині було знищено 10 дронів, а 29 травня сили протиповітряної оборони збили одну ракету над Золочівським районом.

Удар по Тернополю

14 травня російська ракета влучила в складські приміщення у промзоні Тернополя, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. Двох людей з пораненнями доставили до лікарні.

Влучання в ТРЦ у Миколаєві

Вночі 16 травня російські війська атакували ракетами Миколаїв. Була зруйнована будівля ТРЦ, автосалон, АЗС, об'єкт промислової інфраструктури. Одна людина отримала поранення.

Фото: руйнування в Миколаєві (t.me/senkevichonline)

Одеська область

У ніч проти 18 травня російські ракети влучили в промислове підприємство Одеської області. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

29 травня уламки збитого дрона впали на будівлю портової інфраструктури в Одесі, почалася пожежа. Її оперативно загасили.

Харківська область

За повідомленням голови ОВА Олега Синєгубова, у травні в Харківській області зафіксували 140 ворожих обстрілів, з них 24 - ракетні удари по Харкову та іншим населеним пунктам. Загинуло 7 людей, ще 10 отримали поранення.

14 травня армія РФ завдала ракетного удару по Новобаварському району Харкова, цілилися в об'єкт інфраструктури. 20 травня Харків атакували дроном-камікадзе, було пошкоджено житловий будинок.

Внаслідок російської ракетної атаки по селу Циркуни Харківської області 18 травня два житлові будинки були повністю зруйновані, 13 будинків пошкоджено. Загинув 52-річний чоловік, ще 2 людей було госпіталізовано.

Донецька область

5 травня під ракетний обстріл потрапили будівлі двох заводів у Слов'янську та Краматорську Донецької області. Обійшлося без жертв. 11 травня у Слов'янську російська ракета С-300 пошкодила 2 багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі, 1 жінка загинула.

16 травня російські окупанти обстріляли ракетами Краматорськ. Було пошкоджено понад 10 будинків та котельню.

Також ворожі війська атакували Костянтинівку 18 травня. Внаслідок ракетного удару 1 особа загинула, 1 отримала поранення. Були зруйновані приватні будинки, 2 багатоповерхівки, магазин та 2 адмінбудівлі.