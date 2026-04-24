"Нептуны" ударили по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, также среди целей - корабль ФСБ

ВСУ ракетами "Нептун" 19 апреля атаковали завод "Атлант Аэро" в Таганроге, уничтожено несколько производственных помещений предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ - подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

"Поражение этого предприятия снизит способности противника по ударам по гражданским объектам на территории Украины", - добавили в Генштабе.

Также в результате поражения 22 апреля 2026 года патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе подтверждено повреждение боевой рубки.

Напомним, что Силы обороны Украины 21 и 22 апреля поразили пункт управления движением военных кораблей россиян в Севастополе и другие вражеские цели.