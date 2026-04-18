Дроны СБУ поразили три российских корабля в Крыму

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ устроили результативную "охоту" на врага в Крыму. Дроны поразили три корабля, РЛС и логистику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Воины Службы снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров как военную базу", - отметили в СБУ.

Кроме того, беспилотники "Альфы" повредили блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

Также есть данные о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

Во время комплексной операции СБУ в Крыму были поражены сразу три военных корабля РФ:

Поражение кораблей РФ

Напомним, в марте Силы обороны Украины поразили уникальный боевой ледокол ФСБ России в Ленинградской области.

Также российский фрегат "Адмирал Эссен" получил критические повреждения во время атаки украинских дронов на порт "Новороссийск". Он больше не может бить "Калибрами" по Украине.

Кроме того, в декабре 2025 года Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.