ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Нептуни" вдарили по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, також серед цілей – корабель ФСБ

13:12 24.04.2026 Пт
2 хв
У Генштабі уточнили результати ударів по важливих цілях росіян
aimg Костянтин Широкун
"Нептуни" вдарили по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, також серед цілей – корабель ФСБ

ЗСУ ракетами "Нептун" 19 квітня атакували завод "Атлант Аеро" у Таганрозі, знищено кілька виробничих приміщень підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області РФ - підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

"Ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - додали у Генштабі.

Також в результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проекту 22460 у Севастополі підтверджено пошкодження бойової рубки.

Удари по стратегічних об'єктах ворога

Нагадаємо, що Сили оборони України 21 та 22 квітня уразили пункт управління рухом військових кораблів росіян у Севастополі та інші ворожі цілі.

Також у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Також у квітні бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влаштували результативне "полювання" на ворога в Криму. Дрони уразили три кораблі, РЛС і логістику російських окупантів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Ростовська область Вторгнення Росії до України
Новини
Аналітика
