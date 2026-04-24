"Нептуни" вдарили по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, також серед цілей – корабель ФСБ

ЗСУ ракетами "Нептун" 19 квітня атакували завод "Атлант Аеро" у Таганрозі, знищено кілька виробничих приміщень підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області РФ - підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

"Ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - додали у Генштабі.

Також в результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проекту 22460 у Севастополі підтверджено пошкодження бойової рубки.

