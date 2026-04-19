Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Таганрогу Ростовской области РФ. Поражено предприятие ОПК "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

В результате атаки возник пожар на территории предприятия.

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных дронов типа "Молния", а также комплектующих к беспилотникам "Орион".

Последний - весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и тому подобное.

Фото: Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге (t.me/GeneralStaffZSU)

Отмечается, что поражение этого предприятия снизит способности противника по производству дронов и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины.

Кроме этого, поражен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ТОТ Запорожской обл.).

Также поражены склады материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополиное и Мариуполь Донецкой области, Смелое Запорожской области, а также цистерны с ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, тоже в Запорожье.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также уточнены результаты поражения нефтеперерабатывающего завода в районе российского города Туапсе - повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с воспламенением.

На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.