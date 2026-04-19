ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге

10:26 19.04.2026 Вс
2 мин
Поражение этого предприятия снизит способности РФ по производству беспилотников
aimg Татьяна Степанова
Фото: Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге (росСМИ)

Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Таганрогу Ростовской области РФ. Поражено предприятие ОПК "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

В результате атаки возник пожар на территории предприятия.

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных дронов типа "Молния", а также комплектующих к беспилотникам "Орион".

Последний - весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и тому подобное.

Фото: Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге (t.me/GeneralStaffZSU)

Отмечается, что поражение этого предприятия снизит способности противника по производству дронов и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины.

Кроме этого, поражен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ТОТ Запорожской обл.).

Также поражены склады материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополиное и Мариуполь Донецкой области, Смелое Запорожской области, а также цистерны с ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, тоже в Запорожье.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также уточнены результаты поражения нефтеперерабатывающего завода в районе российского города Туапсе - повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с воспламенением.

На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.

Удары по важным объектам врага

Напомним, в рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Также вчера бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ устроили результативную "охоту" на врага в Крыму. Дроны поразили три корабля, РЛС и логистику российских оккупантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Ростовская область Генштаб ВСУ Ракетный удар
Новости
Аналитика
