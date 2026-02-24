Наступление ВСУ на юге: аналитики назвали освобожденные населенные пункты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Отмечается, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись на восток от Вербового.

Кроме того, видеозаписи, опубликованные 22 февраля, показывают украинского военнослужащего, который действует в северо-западной части Терноватого. Эксперты ISW не обнаружили визуальных доказательств того, что россияне удерживают позиции в Терноватом с 6 февраля 2026 года.

По оценкам ISW, украинские войска недавно освободили Андреевку, Остаповское, Песчаное, Нечаевку, Радостное и Новое Запорожье. Кроме того, аналитики не наблюдали визуальных доказательств присутствия войск РФ ни в одном из этих населенных пунктов в течение более двух недель.

Наступление ВСУ на юге

В середине февраля так называемые "военкоры" в РФ распространили информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга разъяснили, какова на самом деле обстановка на этом участке фронта.

Позже, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные деоккупировали около 300 квадратных километров территории на юге.