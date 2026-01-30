ua en ru
Россия попытается активно воевать минимум до весны, - ЦПД

Пятница 30 января 2026 11:05
Россия попытается активно воевать минимум до весны, - ЦПД Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В феврале россияне будут пытаться усиливать давление на фронте и попытаются активно воевать минимум до весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Враг будет пытаться усиливать давление на фронте в феврале, как на Востоке, так и на других участках, но планы россиян известны заранее и они не достигнут целей", - отметил Коваленко.

По информации руководителя ЦПД, Россия попытается активно воевать минимум до весны.

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории.

Публичные сигналы Москвы о готовности к "мирному урегулированию" скрывают стратегическую цель - принуждение Украины и Запада к капитуляционным условиям.

По данным ISW, главный переговорщик России Кирилл Дмитриев заявляет, что вывод украинских войск из Донбасса может стать "путем к миру".

В то же время другие высокопоставленные чиновники РФ демонстрируют совсем другую позицию. В частности начальник Генштаба Валерий Герасимов публично упоминает создание так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, что указывает на значительно более широкие территориальные амбиции Москвы.

Кроме того, несмотря на "оптимизм" переговоров в Абу-Даби, эксперты прогнозируют или изнурительную борьбу, или принуждение Украины к тяжелым территориальным уступкам.

Также ранее СМИ сообщали, что затягивание или тупиковая ситуация в войне против Украины могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к применению химического оружия для массового поражения.

