Водителям назвали 12 мест, где категорически запрещено парковаться

Парковка и остановка машин в некоторых местах строго запрещена (фото: Getty Images)

Водителям в Украине напомнили о правилах парковки транспортных средств и перечне локаций, на которых остановка машин является запрещенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

Где именно остановка для водителей в Украине запрещена Напоминая о правилах парковки транспортных средств, в патрульной полиции вспомнили о пункте 15.9 правил дорожного движения (ПДД). Согласно ему, остановка в Украине запрещается: на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них - с обеих сторон;

на перекрестках и ближе чем 10 метров от края проезжей части;

ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки - с обеих сторон;

в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе чем 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

вне населенных пунктов - в зоне опасных поворотов и на других участках дороги с обзорностью менее 100 метров хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе 5 метров от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов;

на газонах. "Будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга", - подытожили правоохранители. Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice) Отметим, что согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях(КУоАП), граждан могут наказать: за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств (более чем на 20 километров в час);

за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог;

за нарушение правил перевозки грузов;

за нарушение правил буксировки транспортных средств;

за нарушение правил остановки, стоянки ;

; за нарушение правил проезда пешеходных переходов;

за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах;

за нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. Такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.