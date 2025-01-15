Водителям назвали 12 мест, где категорически запрещено парковаться
Водителям в Украине напомнили о правилах парковки транспортных средств и перечне локаций, на которых остановка машин является запрещенной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
Где именно остановка для водителей в Украине запрещена
Напоминая о правилах парковки транспортных средств, в патрульной полиции вспомнили о пункте 15.9 правил дорожного движения (ПДД).
Согласно ему, остановка в Украине запрещается:
- на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
- на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них - с обеих сторон;
- на перекрестках и ближе чем 10 метров от края проезжей части;
- ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки - с обеих сторон;
- в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;
- в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
- ближе чем 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
- на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
- вне населенных пунктов - в зоне опасных поворотов и на других участках дороги с обзорностью менее 100 метров хотя бы в одном направлении движения;
- в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
- ближе 5 метров от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов;
- на газонах.
"Будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга", - подытожили правоохранители.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Отметим, что согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях(КУоАП), граждан могут наказать:
- за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств (более чем на 20 километров в час);
- за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог;
- за нарушение правил перевозки грузов;
- за нарушение правил буксировки транспортных средств;
- за нарушение правил остановки, стоянки;
- за нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах;
- за нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам.
Такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.
Напомним, ранее мы рассказывали, выпишут ли водителю штраф за остановку авто в неположенном месте продолжительностью менее 5 минут.
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