В Украине изменили правила парковки: кто из водителей получил спецместа и как их узнать

14:21 05.03.2026 Чт
2 мин
Заберут ли места у людей с инвалидностью в пользу новой "льготной категории"?
aimg Василина Копытко
В Украине изменили правила парковки: кто из водителей получил спецместа и как их узнать Владельцы парковок отныне должны соответственно промаркировать спецместа (фото иллюстративное: Freepik)

5 марта вступил в силу закон, который вводит обязательные паркоместа для водителей с детьми до 3 лет. Отныне владельцы паркингов должны пересмотреть разметку и выделить дополнительные зоны для родителей с малышами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Верховной Рады.

Читайте также: В Киеве изменят стоимость парковки: сколько придется платить и кто получит 90% скидки

Главное:

  • Новая квота: Отныне на каждой парковке должно быть не менее 5% мест для родителей с детьми (но минимум одно).
  • Для кого: Льгота действует для водителей, которые перевозят детей в возрасте до 3 лет и имеют соответствующий знак на авто.
  • Общее количество: Вместе с местами для лиц с инвалидностью (10%), льготная зона теперь должна составлять не менее 15% от всего паркинга.
  • Обязанность бизнеса: Владельцы ТРЦ и стоянок должны перемаркировать места согласно новым правилам.

Детали нововведения

Принятый документ призван сделать городское пространство более безопасным для семей. Специально отведенные места обычно располагают ближе к входам в здания, что упрощает высадку детей и использование колясок.

Важно отметить, что эти места являются дополнительными. То есть места для лиц с инвалидностью не сокращаются - они остаются в объеме 10%, а к ним просто добавляются "детские" 5%.

То есть в целом это составит не менее 15% от общего количества паркомест, но не менее двух мест - по одному для каждой категории.

"Нововведение должно стать еще одним шагом, частью большой стратегии по адаптации городского пространства к потребностям наименее защищенных слоев населения в условиях военного положения", - отмечают чиновники.

Закон также стимулирует органы власти и местного самоуправления способствовать созданию отдельных паркомест для беременных женщин, пожилых людей и ветеранов.

Читайте также о том, что в начале 2026-го Кабмин одобрил законопроект, который дает право водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, иметь такие же преимущества, которые предоставляются лицам с инвалидностью.

Ранее мы писали, где никогда нельзя оставлять авто во время снегопада, чтобы оно не пострадало.

