В Киеве изменят стоимость парковки: сколько придется платить и кто получит 90% скидки

В Киеве обновят тарифы на парковку, а для налогоплательщиков в бюджет столицы хотят ввести систему лояльности. Для них месячные абонементы станут дешевле почти на 90%, а цена будет стартовать от 299 гривен.

Главная новация: парковка почти за бесценок

Киев может стать первым городом в Украине, где введут систему "лояльности" для местных налогоплательщиков. Физические лица, которые платят налоги в бюджет столицы, получат 90% скидку на месячные абонементы.

Сколько будут стоить абонементы со скидкой:

299 грн/мес - только III зона (спальные районы);

- только III зона (спальные районы); 999 грн/мес - II и III зоны;

- II и III зоны; 1499 грн/мес - весь Киев без ограничений.

Льготные тарифы планируют зафиксировать как минимум до конца 2026 года.

Цифровая верификация через "Киев Цифровой"

Для получения скидки не придется собирать бумажные справки. ІТ-специалисты города уже разрабатывают автоматический механизм верификации налогоплательщика непосредственно в приложении"Киев Цифровой".

Система сама будет проверять статус пользователя и подтягивать льготную цену при покупке абонемента.

Обновленные почасовые тарифы

В то же время для тех, кто не пользуется абонементами, стоимость почасовой парковки на площадках "Киевтранспарксервис" предлагают обновить:

І зона (центр): 40 грн/час;

40 грн/час; ІІ зона (прицентровая): 30 грн/час;

30 грн/час; ІІІ зона (остальной город): 10 грн/час.

Как присоединиться к обсуждению: проект находится на стадии общественного обсуждения до 13 марта. Киевляне могут оставить свои замечания на портале КГГА или отправить на почту: cinpolit@kyivcity.gov.ua.