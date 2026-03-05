В Киеве изменят стоимость парковки: сколько придется платить и кто получит 90% скидки
В Киеве обновят тарифы на парковку, а для налогоплательщиков в бюджет столицы хотят ввести систему лояльности. Для них месячные абонементы станут дешевле почти на 90%, а цена будет стартовать от 299 гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
- Скидка 90%: Город хочет внедрить беспрецедентные льготы на месячные абонементы для физических лиц, которые платят налоги в бюджет Киева.
- Цены на абонементы: Для налогоплательщиков стоимость составит от 299 грн (III зона) до 1499 грн (весь Киев) в месяц. Льгота будет действовать до конца 2026 года.
- Цифровая верификация: Подтвердить статус налогоплательщика можно будет автоматически через приложение "Киев Цифровой" без бумажных справок.
- Почасовые тарифы: Стоимость разовой парковки предлагают установить на уровне 10, 30 и 40 грн/час в зависимости от зоны (III, II и I соответственно).
- Общественное обсуждение: Предложения и замечания к проекту принимаются до 13 марта через портал КГГА или электронную почту.
Главная новация: парковка почти за бесценок
Киев может стать первым городом в Украине, где введут систему "лояльности" для местных налогоплательщиков. Физические лица, которые платят налоги в бюджет столицы, получат 90% скидку на месячные абонементы.
Сколько будут стоить абонементы со скидкой:
- 299 грн/мес - только III зона (спальные районы);
- 999 грн/мес - II и III зоны;
- 1499 грн/мес - весь Киев без ограничений.
Льготные тарифы планируют зафиксировать как минимум до конца 2026 года.
Цифровая верификация через "Киев Цифровой"
Для получения скидки не придется собирать бумажные справки. ІТ-специалисты города уже разрабатывают автоматический механизм верификации налогоплательщика непосредственно в приложении"Киев Цифровой".
Система сама будет проверять статус пользователя и подтягивать льготную цену при покупке абонемента.
Обновленные почасовые тарифы
В то же время для тех, кто не пользуется абонементами, стоимость почасовой парковки на площадках "Киевтранспарксервис" предлагают обновить:
- І зона (центр): 40 грн/час;
- ІІ зона (прицентровая): 30 грн/час;
- ІІІ зона (остальной город): 10 грн/час.
Как присоединиться к обсуждению: проект находится на стадии общественного обсуждения до 13 марта. Киевляне могут оставить свои замечания на портале КГГА или отправить на почту: cinpolit@kyivcity.gov.ua.
