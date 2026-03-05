ua en ru
В Киеве изменят стоимость парковки: сколько придется платить и кто получит 90% скидки

11:30 05.03.2026 Чт
3 мин
Для водителей хотят ввести систему "лояльности", но она будет действовать не для всех
aimg Василина Копытко
В Киеве изменят стоимость парковки: сколько придется платить и кто получит 90% скидки До 13 марта будут продолжаться публичные обсуждения по ценам на парковку (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве обновят тарифы на парковку, а для налогоплательщиков в бюджет столицы хотят ввести систему лояльности. Для них месячные абонементы станут дешевле почти на 90%, а цена будет стартовать от 299 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Читайте также: Чиновника КГГА подозревают в расточительстве на инновационную парковку, которая не заработала

Главное:

  • Скидка 90%: Город хочет внедрить беспрецедентные льготы на месячные абонементы для физических лиц, которые платят налоги в бюджет Киева.
  • Цены на абонементы: Для налогоплательщиков стоимость составит от 299 грн (III зона) до 1499 грн (весь Киев) в месяц. Льгота будет действовать до конца 2026 года.
  • Цифровая верификация: Подтвердить статус налогоплательщика можно будет автоматически через приложение "Киев Цифровой" без бумажных справок.
  • Почасовые тарифы: Стоимость разовой парковки предлагают установить на уровне 10, 30 и 40 грн/час в зависимости от зоны (III, II и I соответственно).
  • Общественное обсуждение: Предложения и замечания к проекту принимаются до 13 марта через портал КГГА или электронную почту.

Главная новация: парковка почти за бесценок

Киев может стать первым городом в Украине, где введут систему "лояльности" для местных налогоплательщиков. Физические лица, которые платят налоги в бюджет столицы, получат 90% скидку на месячные абонементы.

Сколько будут стоить абонементы со скидкой:

  • 299 грн/мес - только III зона (спальные районы);
  • 999 грн/мес - II и III зоны;
  • 1499 грн/мес - весь Киев без ограничений.

Льготные тарифы планируют зафиксировать как минимум до конца 2026 года.

Цифровая верификация через "Киев Цифровой"

Для получения скидки не придется собирать бумажные справки. ІТ-специалисты города уже разрабатывают автоматический механизм верификации налогоплательщика непосредственно в приложении"Киев Цифровой".

Система сама будет проверять статус пользователя и подтягивать льготную цену при покупке абонемента.

Обновленные почасовые тарифы

В то же время для тех, кто не пользуется абонементами, стоимость почасовой парковки на площадках "Киевтранспарксервис" предлагают обновить:

  • І зона (центр): 40 грн/час;
  • ІІ зона (прицентровая): 30 грн/час;
  • ІІІ зона (остальной город): 10 грн/час.

Как присоединиться к обсуждению: проект находится на стадии общественного обсуждения до 13 марта. Киевляне могут оставить свои замечания на портале КГГА или отправить на почту: cinpolit@kyivcity.gov.ua.

Читайте также о том, что в январе этого года Кабмин одобрил законопроект, который позволяет водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью.

Ранее мы также делились советами для водителей, где никогда нельзя оставлять авто во время снегопада, чтобы уберечь свое авто.

