Снежный коллапс в Киеве: город парализовали пробки, цены на такси взлетели (фото)
В Киеве утром 16 февраля сильный снегопад вызвал значительные пробки и дорожные происшествия, что существенно осложнило движение транспорта в городе и на подъездах к столице.
РБК-Украина рассказывает, какая ситуация на дорогах в Киеве.
Пробки на магистралях и проблемы на подъемах
Наибольшие осложнения движения зафиксированы на основных магистралях, особенно на спусках и подъемах. В частности, значительные пробки образовались на въезде в Киев со стороны Житомира.
Сложная ситуация также наблюдается на проспекте Степана Бандеры, где водители могут терять в пробках до 26 минут. В среднем задержка движения составляет от 10 до 20 минут.
Основными причинами заторов становятся мелкие ДТП и большегрузный транспорт, который не может преодолеть подъемы по скользким дорогам. На фоне транспортного коллапса значительно выросли и цены на услуги такси.
Ограничения для большегрузного транспорта
Накануне в полиции сообщили, что из-за сложных погодных условий с 22:00 15 февраля вводится ограничение на въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта.
Водителей призывают планировать маршруты заранее, не нарушать правила парковки и не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам советовали переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.
Коммунальщики работают круглосуточно
В КГГА сообщили, что ночью дороги столицы очищали 289 единиц спецтехники "Киевавтодора". Особое внимание уделяли правым полосам, чтобы обеспечить движение общественного транспорта.
Также 31 бригада из 216 работников убирала тротуары, переходы и остановки, а в парках и скверах работали 755 работников "Зеленстроя" и 67 единиц техники.
Работы по повторной обработке дорог и уборке снега продолжаются.
Прогноз погоды и предостережения
По данным синоптиков, в столице сохранится облачная погода, местами возможен небольшой снег, температура днем составит около 7-9 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица и порывистый ветер до 15-20 м/с.
Городские власти просят жителей без надобности не выезжать на собственных авто, быть максимально осторожными на дорогах и не оставлять транспорт на обочинах или тротуарах, чтобы не препятствовать работе спецтехники.
Напомним, по данным синоптиков, ближайшая неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты, прогнозируется от сильных морозов до кратковременного потепления, а также волны снегопадов и гололеда в отдельных регионах страны.