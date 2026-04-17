Небо ЕС может "закрыться": на сколько дней осталось горючего в аэропортах

05:51 17.04.2026 Пт
Самолетам нужно специальное реактивное топливо, которого не хватит до лета
aimg Филипп Бойко
Небо ЕС может "закрыться": на сколько дней осталось горючего в аэропортах Фото: аэропорт в Польше (Facebook/KatowiceAirport)

Европейская авиация оказалась на грани масштабного коллапса из-за критического дефицита реактивного топлива. Война США и Израиля против Ирана фактически перекрыла ключевые артерии поставок энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Al Jazeera.

Поставки нефти почти остановились. Воздушное пространство остается нестабильным уже семь недель.

"У Европы осталось примерно шесть недель авиационного топлива", - заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Он предупредил о неизбежной отмене рейсов в ближайшее время. Даже двухнедельное перемирие между Вашингтоном и Тегераном не исправило ситуацию. Логистические цепочки разорваны, а нефтеперерабатывающие заводы не успевают наполнять резервуары.

Обвал поставок поднял цены на нефть Brent выше 100 долларов за баррель. Кроме того, 75% импорта реактивного топлива в ЕС поступает именно с Ближнего Востока.

Первые жертвы энергокризиса

Крупные перевозчики уже терпят убытки и немецкий авиагигант Lufthansa объявил о закрытии своего регионального подразделения CityLine. Причина - аномально высокая стоимость топлива и забастовки персонала.

Прогнозы на лето негативные - поставщики отказываются гарантировать наличие топлива.

"Наши поставщики меняют свои прогнозные периоды и больше не желают давать прогноз на временной промежуток, который выходит за пределы одного месяца", - сообщила технический директор Lufthansa Грация Виттадини.

Аэропорты сообщают о пустых баках. Уровень запасов в центрах хранения упал до критического минимума. Если пролив останется закрытым, полеты из точки А в точку Б станут роскошью или вообще прекратятся.

Что такое реактивное топливо и почему его не хватает

Самолеты используют не обычное топливо, а специальное, реактивное. Это высокоочищенный продукт на основе керосина. Самые распространенные марки - Jet A и Jet A-1. Для экстремальных морозов используют Jet B.

Его производят гиганты рынка: Shell, ExxonMobil и Saudi Aramco. В 2025 году мир потреблял почти 7,8 миллиона баррелей в день. В 2026 году этот показатель должен был вырасти, но война перечеркнула планы.

Топливо хранится в огромных резервуарах в аэропортах. Система заправки самолетов - это сложная сеть подземных гидрантов. Быстро изменить логистику и найти замену ближневосточному топливу невозможно. Бесперебойный поток из Ормузского пролива является ключевым условием для полетов над континентом.

Летний сезон в Европе - это 747 миллионов пассажиров ежегодно. Этим летом вместо самолетов европейцы могут увидеть только пустые расписания на табло аэропортов, отмечается в материале.

Что известно о ситуации с Ормузским проливом

Сейчас Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива. Но Тегеран выдвинул главное условие - достижение соглашения по предотвращению возобновления конфликта.

Между тем переговоры между США и Ираном по миру могут затянуться на полгода. Но лидеры стран Персидского залива и Европы призывают стороны к немедленному открытию Ормузского пролива для возобновления поставок энергоносителей.

Но Иран и сам может уже через две недели остаться без нефти. Тегеран будет вынужден существенно сократить добычу нефти, если морская блокада США перекроет его экспорт.

