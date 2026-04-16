ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоры между США и Ираном могут затянуться на полгода, - Bloomberg

21:17 16.04.2026 Чт
2 мин
О каких последствиях предупреждают лидеры ЕС и Персидского залива?
aimg Сергей Козачук
Переговоры между США и Ираном могут затянуться на полгода, - Bloomberg Фото: переговоры между США и Ираном могут затянуться (Getty Images)

Согласование мирного соглашения между США и Ираном может занять около шести месяцев, что потребует продолжения текущего режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: У Трампа пригрозили Ирану повторным ударом: заявление Хегсета

Угроза продовольственного и энергетического кризиса

По информации издания, лидеры стран Персидского залива и Европы призывают к немедленному открытию Ормузского пролива для возобновления поставок энергоносителей.

Чиновники предупреждают - если пролив не разблокируют в ближайшее время, миру грозит масштабный продовольственный кризис.

На фоне этих прогнозов цена на нефть марки Brent уже продемонстрировала рост, поднявшись на 4,5% до отметки более 99 долларов за баррель.

Требования к будущему соглашению

Страны региона настаивают, что любое мирное соглашение должно содержать строгие ограничения для Тегерана. В частности, речь идет о запрете на обогащение урана и отказ от разработки баллистических ракет большой дальности.

Несмотря на опасения, что Иран не оставил попыток создать ядерное оружие даже после американо-израильских бомбардировок, арабские лидеры выступают против возвращения к активным боевым действиям и просят США продолжать дипломатический путь.

Ситуация в Ормузском проливе

С начала конфликта пролив остается фактически закрытым, что наносит критический ущерб экономикам стран Персидского залива. Они потеряли возможность экспортировать нефть, сжиженный газ и удобрения в нормальных объемах.

Сейчас Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления перемирия еще на две недели, чтобы обеспечить условия для длительных шестимесячных переговоров.

Контекст событий

Напомним, что война в Украине и Иране существенно исчерпала оборонные запасы Соединенных Штатов. Поэтому администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность привлечения гражданских автогигантов к производству оружия.

Также РБК-Украина писало, что президент США объявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном относительно 10-дневного перемирия, которое должно начаться в полночь 17 апреля. Это считается первым шагом к большой деэскалации в регионе.

В то же время в Пентагоне сохраняют жесткую позицию в отношении Тегерана. Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что американские силы готовы к повторному удару по Ирану, если страна откажется от условий мирного соглашения или прибегнет к новой эскалации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
