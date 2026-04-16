Переговоры между США и Ираном могут затянуться на полгода, - Bloomberg

Согласование мирного соглашения между США и Ираном может занять около шести месяцев, что потребует продолжения текущего режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Угроза продовольственного и энергетического кризиса

По информации издания, лидеры стран Персидского залива и Европы призывают к немедленному открытию Ормузского пролива для возобновления поставок энергоносителей.

Чиновники предупреждают - если пролив не разблокируют в ближайшее время, миру грозит масштабный продовольственный кризис.

На фоне этих прогнозов цена на нефть марки Brent уже продемонстрировала рост, поднявшись на 4,5% до отметки более 99 долларов за баррель.

Требования к будущему соглашению

Страны региона настаивают, что любое мирное соглашение должно содержать строгие ограничения для Тегерана. В частности, речь идет о запрете на обогащение урана и отказ от разработки баллистических ракет большой дальности.

Несмотря на опасения, что Иран не оставил попыток создать ядерное оружие даже после американо-израильских бомбардировок, арабские лидеры выступают против возвращения к активным боевым действиям и просят США продолжать дипломатический путь.

Ситуация в Ормузском проливе

С начала конфликта пролив остается фактически закрытым, что наносит критический ущерб экономикам стран Персидского залива. Они потеряли возможность экспортировать нефть, сжиженный газ и удобрения в нормальных объемах.

Сейчас Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления перемирия еще на две недели, чтобы обеспечить условия для длительных шестимесячных переговоров.