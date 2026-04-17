Небо ЄС може "закритись": на скільки днів залишилось пального в аеропортах
Європейська авіація опинилася на межі масштабного колапсу через критичний дефіцит реактивного палива. Війна США та Ізраїлю проти Ірану фактично перекрила ключові артерії постачання енергоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику Al Jazeera.
Постачання нафти майже зупинилися. Повітряний простір залишається нестабільним уже сім тижнів.
"У Європи залишилося приблизно шість тижнів авіаційного палива", - заявив голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.
Він попередив про неминуче скасування рейсів найближчим часом. Навіть двотижневе перемир'я між Вашингтоном та Тегераном не виправило ситуацію. Логістичні ланцюжки розірвані, а нафтопереробні заводи не встигають наповнювати резервуари.
Обвал поставок підняв ціни на нафту Brent вище 100 доларів за барель. Крім того, 75% імпорту реактивного палива до ЄС надходить саме з Близького Сходу.
Перші жертви енергокризи
Великі перевізники вже зазнають збитків і німецький авіагігант Lufthansa оголосив про закриття свого регіонального підрозділу CityLine. Причина - аномально висока вартість пального та страйки персоналу.
Прогнози на літо негативні - постачальники відмовляються гарантувати наявність палива.
"Наші постачальники змінюють свої прогнозні періоди й більше не бажають давати прогноз на часовий проміжок, який виходить за межі одного місяця", - повідомила технічний директор Lufthansa Грація Віттадіні.
Аеропорти повідомляють про порожні баки. Рівень запасів у центрах зберігання впав до критичного мінімуму. Якщо протока залишиться закритою, польоти з точки А в точку Б стануть розкішшю або взагалі припиняться.
Що таке реактивне пальне і чому його не вистачає
Літаки використовують не звичайне пальне, а спеціальне, реактивне. Це високоочищений продукт на основі гасу. Найпоширеніші марки - Jet A та Jet A-1. Для екстремальних морозів використовують Jet B.
Його виробляють гіганти ринку: Shell, ExxonMobil та Saudi Aramco. У 2025 році світ споживав майже 7,8 мільйона барелів на день. У 2026 році цей показник мав зрости, але війна перекреслила плани.
Паливо зберігається у величезних резервуарах в аеропортах. Система заправки літаків - це складна мережа підземних гідрантів. Швидко змінити логістику та знайти заміну близькосхідному паливу неможливо. Безперебійний потік з Ормузької протоки є ключовою умовою для польотів над континентом.
Літній сезон у Європі - це 747 мільйонів пасажирів щороку. Цього літа замість літаків європейці можуть побачити лише порожні розклади на табло аеропортів, зазначається у матеріалі.
Що відомо про ситуацію з Ормузькою протокою
Зараз Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки. Але Тегеран висунув головну умову - досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.
Тим часом переговори між США та Іраном щодо миру можуть затягнутися на пів року. Але лідери країн Перської затоки та Європи закликають сторони до негайного відкриття Ормузької протоки для відновлення постачань енергоносіїв.
Але Іран і сам може вже за два тижні залишитись без нафти. Тегеран буде змушений суттєво скоротити видобуток нафти, якщо морська блокада США перекриє його експорт.