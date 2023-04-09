Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 был замечен в небе над Румынией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

Фото: в небе над Румынией замечен американский беспилотник FORTE12 (flightradar24.com)

Согласно данным карты, он несколько часов кружил недалеко от границы Румынии и Молдовы.

По данным Flightradar24, беспилотник кружился в небе над Румынией недалеко от побережья Черного моря. Беспилотник вылетел с авиационной базы Сигонелла, находящейся у итальянского города Катания на Сицилии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США направили разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 к акватории Черного моря.

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

США удалили конфиденциальное программное обеспечение из сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации.

Вчера Россия заявила, что достала дрон США MQ-9 Reaper, его якобы обнаружили в море в 60 км от Севастополя. В Штатах считают, что РФ могла найти обломки беспилотника.

К тому же, в США показали видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.

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