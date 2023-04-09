В небе над Румынией замечен американский беспилотник FORTE12

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 был замечен в небе над Румынией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.
По данным Flightradar24, беспилотник кружился в небе над Румынией недалеко от побережья Черного моря. Беспилотник вылетел с авиационной базы Сигонелла, находящейся у итальянского города Катания на Сицилии.
Согласно данным карты, он несколько часов кружил недалеко от границы Румынии и Молдовы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что США направили разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 к акватории Черного моря.
Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.
США удалили конфиденциальное программное обеспечение из сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации.
Вчера Россия заявила, что достала дрон США MQ-9 Reaper, его якобы обнаружили в море в 60 км от Севастополя. В Штатах считают, что РФ могла найти обломки беспилотника.
К тому же, в США показали видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.