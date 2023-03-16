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Россия утверждает, что нашла сбитый американский дрон вблизи Севастополя

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Севастополь, Четверг 16 марта 2023 16:06
Россия утверждает, что нашла сбитый американский дрон вблизи Севастополя Фото: россияне заявляют, что нашли сбитый дрон MQ-9 Reaper (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия уверяет, что нашла дрон США MQ-9 Reaper, сбитый истребителями Су-27 над Черным морем. Беспилотник якобы обнаружили в море в 60 километрах от Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ForPost.

"На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850-900 метров", - цитируют пропагандисты собеседника из Минобороны РФ.

При этом издание отмечает, что дрон MQ-9 Reaper якобы обнаружили в 60 километрах от побережья Севастополя, где "проходит глубоководная ветвь газопровода "Южный поток"". Там, по словам россиян, дежурит военный корабль.

При этом россияне даже не скрывают, что хотят получить технологии США, которые есть в сбитом беспилотнике.

"Для Минобороны РФ интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель. В свою очередь, отмечает он (собеседник, - ред.), не исключается сценарий, при котором силы США будут пытаться уничтожить беспилотник, используя свои средства для его поднятия на поверхность ", - заявляются пропагандисты.

Напомним, российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Россия же в свою очередь заявила, что не имеет отношения к падению беспилотника.

Однако сегодня Европейское командование США опубликовало секретное видео из дрона, на котором зафиксирована атака российских Су-27.

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