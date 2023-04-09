Американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE12 було помічено у небі над Румунією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

Фото: у небі над Румунією помічено американський безпілотник FORTE12 (flightradar24.com)

Згідно з даними карти, він декілька годин кружляв неподалік кордону Румунії та Молдови.

За даними Flightradar24, безпілотник кружляв у небі над Румунією неподалік від узбережжя Чорного моря. Безпілотник вилетів з авіаційної бази Сігонелла, яка знаходиться біля італійського міста Катанія на Сицилії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США направили розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk з позивним FORTE10 до акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

США видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого дрону і заявили, що у ньому немає цінної для Росії інформації.

Вчора Росія заявила, що дістала дрон США MQ-9 Reaper, його нібито виявили у морі за 60 км від Севастополя. У Штатах вважають, що РФ могла знайти уламки безпілотника.

До того є, у США показали відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.