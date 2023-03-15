ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США защитили сбитый дрон от попыток получения секретной информации, - CNN

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 19:14
США защитили сбитый дрон от попыток получения секретной информации, - CNN Иллюстративное фото: США защитили сбитый дрон от попыток получения секретной информации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки удалили конфиденциальное программное обеспечение со сбитого над Черным морем дрона MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, информацию об удалении программного обеспечения подтвердили несколько неназванных американских чиновников. Они отметили, что это было сделано с целью не дать россиянам получить секретную информацию.

В СNN добавляют, что шаги по удалению программного обеспечения были предприняты уже после того, как дрон столкнулся с российским истребителем Су-27.

Стоит заметить, что координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил меры по защите "прав", связанных с беспилотником.

"Не вдаваясь в излишние подробности, я могу сказать, что мы приняли меры для защиты наших прав в отношении этого конкретного беспилотника. И это собственность Соединенных Штатов. Мы явно не хотим, чтобы кто-то получил его в свои руки помимо нас", - заявлял он.

Напомним, вчера, 14 марта, над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Чорне море дрони
NEWS
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии