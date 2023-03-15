ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Там нечего доставать". Милли заявил, что в сбитом дроне нет ценной для РФ информации

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 21:00
"Там нечего доставать". Милли заявил, что в сбитом дроне нет ценной для РФ информации Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сбитом над Черным морем американском беспилотнике MQ-9 Reaper нет ценной для России информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала США Марка Милли во время брифинга.

"Там нечего доставать. Когда мы говорим о потере разведданных, то да, мы понесли такие потери. Но в общем, то, что представляло для россиян ценность, сейчас таковым не является", - сказал Милли.

Напомним, 14 марта над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.

В Госдепе США заявили, что инцидент с беспилотником, вероятно, был непреднамеренным со стороны России.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии