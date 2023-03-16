В США считают, что Россия обнаружила обломки сбитого беспилотника, - CNN

Соединенные Штаты считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые мелкие обломки сбитого американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам официального представителя, знакомого с ситуацией, найдены обломки стекловолокна или небольшие кусочки дрона MQ-9 Reaper.

Напомним, российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Позже россияне заявили, что БПЛА якобы никто не трогал и он сам упал в Черное море.

Европейское командование США опубликовало секретное видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.

Однако Соединенные Штаты Америки удалили конфиденциальное программное обеспечение из сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации.

Сегодня Россия заявила, что нашла дрон США MQ-9 Reaper, сбитый истребителями Су-27 над Черным морем. Беспилотник якобы обнаружили в море в 60 километрах от Севастополя.

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