Опасное тепло: к какой погоде готовиться украинцам завтра

Завтра, 25 февраля, Украину накроет волна теплого и влажного воздуха. Однако вместе с потеплением в некоторые области придут опасные погодные явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Согласно прогнозу экспертов, погоду в Украине в течение 25 февраля будут определять:
"Рассчитываем на еще одни теплые сутки с почти одинаковой температурой ночью и днем", - уточнили в Укргидрометцентре.
Теплее всего будет в течение завтрашнего дня (от 1 до 6 градусов выше нуля):
Между тем в среднем по Украине температура воздуха - ночью и днем - ожидается в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Погоду на завтра прогнозируют облачную. С небольшим мокрым снегом и дождем.
На крайнем юге (а ночью и на востоке страны) - умеренные осадки.
Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей - местами туман.
На дорогах страны (кроме юга) местами будет гололедица.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
По территории города Киева и Киевской области погода завтра, 25 февраля, также будет облачной.
Вероятны небольшой мокрый снег и дождь.
По области ночью и утром - местами туман. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают также об опасных гидрологических явлениях в течение 25-27 февраля.
Так, в связи с оттепелью и снеготаянием, в верховье реки Стырь (приток Припяти в пределах Львовской области) ожидается повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 м (над уровнями на 8 часов 24 февраля).
"С возможными начальным выходом воды на пойму", - объяснили гражданам.
Речь идет о первом уровне опасности, желтом.
Кроме того, на участках реки с ледоставом будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений. Местами - ледоход.
Между тем значительная снеголавинная опасность в связи с метелью, ожидается 25 февраля:
Речь идет о третьем уровне опасности, оранжевом.
