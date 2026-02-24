Небезпечне тепло: до якої погоди готуватись українцям завтра

Головне:

Температурна "стабільність" : синоптики прогнозують майже однакові показники температури повітря вдень та вночі.

: синоптики прогнозують майже однакові показники температури повітря вдень та вночі. Опади та видимість : у більшості областей ймовірні мокрий сніг із дощем, а також тумани.

: у більшості областей ймовірні мокрий сніг із дощем, а також тумани. Небезпека для водіїв : на дорогах країни (крім півдня) місцями буде ожеледиця.

: на дорогах країни (крім півдня) місцями буде ожеледиця. Гідрологічні загрози: через відлигу в деяких регіонах оголошено про небезпечні явища на річках та у горах.

Від чого залежатиме погода завтра

Згідно з прогнозом експертів, погоду в Україні впродовж 25 лютого визначатимуть:

область зниженого тиску від невеликого циклону (з центром над Азовським морем);

тепле вологе повітря.

"Розраховуємо на ще одну теплу добу з майже однаковою температурою вночі та вдень", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Де у середу буде найтепліше

Найтепліше буде впродовж завтрашнього дня (від 1 до 6 градусів вище нуля):

на Закарпатті;

у південній частині країни.

Тим часом в середньому по Україні температура повітря - вночі та вдень - очікується в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Чого чекати завтра від опадів і вітру

Погоду на завтра прогнозують хмарну. З невеликим мокрим снігом і дощем.

На крайньому півдні (а вночі і на сході країни) - помірні опади.

Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей - місцями туман.

На дорогах країни (крім півдня) місцями буде ожеледиця.

Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди по Україні на 25 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра, 25 лютого, також буде хмарною.

Ймовірні невеликий мокрий сніг та дощ.

По області вночі та вранці - місцями туман. На дорогах - місцями ожеледиця.

Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

у Києві (вночі та вдень) - від 0 до 2 градусів тепла;

по області (вночі та вдень) - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де в Україні ймовірні небезпечні явища

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру попереджають також про небезпечні гідрологічні явища впродовж 25-27 лютого.

Так, у зв'язку з вiдлигою та снiготаненням, у верхів'ї рiчки Стир (притока Прип'яті у межах Львівської області) очікується підвищення рівнів води на 0,3 - 0,8 м (над рівнями на 8 годину 24 лютого).

"З можливими початковим виходом води на заплаву", - пояснили громадянам.

Йдеться про перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, на дiлянках рiчки з льодоставом відбуватиметься послаблення та руйнування льодових явищ. Мiсцями - льодохiд.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом значна сніголавинна небезпека у зв'язку із хуртовиною, очікується 25 лютого:

на високогір'ї Івано-Франківської області;

на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Йдеться про третій рівень небезпеки, помаранчевий.