Небезпечне тепло: до якої погоди готуватись українцям завтра

Завтра, 25 лютого, Україну накриє хвиля теплого й вологого повітря. Проте разом із потеплінням в деякі області прийдуть небезпечні погодні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Читайте також: Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в Україні
Головне:
Згідно з прогнозом експертів, погоду в Україні впродовж 25 лютого визначатимуть:
"Розраховуємо на ще одну теплу добу з майже однаковою температурою вночі та вдень", - уточнили в Укргідрометцентрі.
Найтепліше буде впродовж завтрашнього дня (від 1 до 6 градусів вище нуля):
Тим часом в середньому по Україні температура повітря - вночі та вдень - очікується в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Погоду на завтра прогнозують хмарну. З невеликим мокрим снігом і дощем.
На крайньому півдні (а вночі і на сході країни) - помірні опади.
Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей - місцями туман.
На дорогах країни (крім півдня) місцями буде ожеледиця.
Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
По території міста Києва та Київської області погода завтра, 25 лютого, також буде хмарною.
Ймовірні невеликий мокрий сніг та дощ.
По області вночі та вранці - місцями туман. На дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру попереджають також про небезпечні гідрологічні явища впродовж 25-27 лютого.
Так, у зв'язку з вiдлигою та снiготаненням, у верхів'ї рiчки Стир (притока Прип'яті у межах Львівської області) очікується підвищення рівнів води на 0,3 - 0,8 м (над рівнями на 8 годину 24 лютого).
"З можливими початковим виходом води на заплаву", - пояснили громадянам.
Йдеться про перший рівень небезпеки, жовтий.
Крім того, на дiлянках рiчки з льодоставом відбуватиметься послаблення та руйнування льодових явищ. Мiсцями - льодохiд.
Тим часом значна сніголавинна небезпека у зв'язку із хуртовиною, очікується 25 лютого:
Йдеться про третій рівень небезпеки, помаранчевий.
Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.
Тим часом ми розповідали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід.
Крім того, ми пояснювали, яка небезпека під час відлиги - неочевидна.
Читайте також, чи справді зимова погода впливає на якість повітря.