Опасное тепло: к какой погоде готовиться украинцам завтра

Завтра, 25 февраля, Украину накроет волна теплого и влажного воздуха. Однако вместе с потеплением в некоторые области придут опасные погодные явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

Температурная "стабильность" : синоптики прогнозируют почти одинаковые показатели температуры воздуха днем и ночью.

: синоптики прогнозируют почти одинаковые показатели температуры воздуха днем и ночью. Осадки и видимость : в большинстве областей вероятны мокрый снег с дождем, а также туманы.

: в большинстве областей вероятны мокрый снег с дождем, а также туманы. Опасность для водителей : на дорогах страны (кроме юга) местами будет гололедица.

: на дорогах страны (кроме юга) местами будет гололедица. Гидрологические угрозы: из-за оттепели в некоторых регионах объявлено об опасных явлениях на реках и в горах.

От чего будет зависеть погода завтра

Согласно прогнозу экспертов, погоду в Украине в течение 25 февраля будут определять:

область пониженного давления от небольшого циклона (с центром над Азовским морем);

теплый влажный воздух.

"Рассчитываем на еще одни теплые сутки с почти одинаковой температурой ночью и днем", - уточнили в Укргидрометцентре.

Где в среду будет теплее всего

Теплее всего будет в течение завтрашнего дня (от 1 до 6 градусов выше нуля):

на Закарпатье;

в южной части страны.

Между тем в среднем по Украине температура воздуха - ночью и днем - ожидается в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Чего ждать завтра от осадков и ветра

Погоду на завтра прогнозируют облачную. С небольшим мокрым снегом и дождем.

На крайнем юге (а ночью и на востоке страны) - умеренные осадки.

Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей - местами туман.

На дорогах страны (кроме юга) местами будет гололедица.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды по Украине на 25 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра, 25 февраля, также будет облачной.

Вероятны небольшой мокрый снег и дождь.

По области ночью и утром - местами туман. На дорогах - местами гололедица.

Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в Киеве (ночью и днем) - от 0 до 2 градусов тепла;

по области (ночью и днем) - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где в Украине вероятны опасные явления

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают также об опасных гидрологических явлениях в течение 25-27 февраля.

Так, в связи с оттепелью и снеготаянием, в верховье реки Стырь (приток Припяти в пределах Львовской области) ожидается повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 м (над уровнями на 8 часов 24 февраля).

"С возможными начальным выходом воды на пойму", - объяснили гражданам.

Речь идет о первом уровне опасности, желтом.

Кроме того, на участках реки с ледоставом будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений. Местами - ледоход.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем значительная снеголавинная опасность в связи с метелью, ожидается 25 февраля:

на высокогорье Ивано-Франковской области;

на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Речь идет о третьем уровне опасности, оранжевом.