Головна » Життя » Суспільство

Небезпечне тепло: до якої погоди готуватись українцям завтра

Вівторок 24 лютого 2026 15:04
Небезпечне тепло: до якої погоди готуватись українцям завтра Погода в Україні завтра буде теплою, але вологою (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Завтра, 25 лютого, Україну накриє хвиля теплого й вологого повітря. Проте разом із потеплінням в деякі області прийдуть небезпечні погодні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в Україні

Головне:

  • Температурна "стабільність": синоптики прогнозують майже однакові показники температури повітря вдень та вночі.
  • Опади та видимість: у більшості областей ймовірні мокрий сніг із дощем, а також тумани.
  • Небезпека для водіїв: на дорогах країни (крім півдня) місцями буде ожеледиця.
  • Гідрологічні загрози: через відлигу в деяких регіонах оголошено про небезпечні явища на річках та у горах.

Від чого залежатиме погода завтра

Згідно з прогнозом експертів, погоду в Україні впродовж 25 лютого визначатимуть:

  • область зниженого тиску від невеликого циклону (з центром над Азовським морем);
  • тепле вологе повітря.

"Розраховуємо на ще одну теплу добу з майже однаковою температурою вночі та вдень", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Де у середу буде найтепліше

Найтепліше буде впродовж завтрашнього дня (від 1 до 6 градусів вище нуля):

  • на Закарпатті;
  • у південній частині країни.

Тим часом в середньому по Україні температура повітря - вночі та вдень - очікується в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Чого чекати завтра від опадів і вітру

Погоду на завтра прогнозують хмарну. З невеликим мокрим снігом і дощем.

На крайньому півдні (а вночі і на сході країни) - помірні опади.

Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей - місцями туман.

На дорогах країни (крім півдня) місцями буде ожеледиця.

Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Небезпечне тепло: до якої погоди готуватись українцям завтраПрогноз погоди по Україні на 25 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра, 25 лютого, також буде хмарною.

Ймовірні невеликий мокрий сніг та дощ.

По області вночі та вранці - місцями туман. На дорогах - місцями ожеледиця.

Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • у Києві (вночі та вдень) - від 0 до 2 градусів тепла;
  • по області (вночі та вдень) - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Небезпечне тепло: до якої погоди готуватись українцям завтраПрогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де в Україні ймовірні небезпечні явища

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру попереджають також про небезпечні гідрологічні явища впродовж 25-27 лютого.

Так, у зв'язку з вiдлигою та снiготаненням, у верхів'ї рiчки Стир (притока Прип'яті у межах Львівської області) очікується підвищення рівнів води на 0,3 - 0,8 м (над рівнями на 8 годину 24 лютого).

"З можливими початковим виходом води на заплаву", - пояснили громадянам.

Йдеться про перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, на дiлянках рiчки з льодоставом відбуватиметься послаблення та руйнування льодових явищ. Мiсцями - льодохiд.

Небезпечне тепло: до якої погоди готуватись українцям завтраПопередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом значна сніголавинна небезпека у зв'язку із хуртовиною, очікується 25 лютого:

  • на високогір'ї Івано-Франківської області;
  • на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Йдеться про третій рівень небезпеки, помаранчевий.

Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Тим часом ми розповідали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід.

Крім того, ми пояснювали, яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

Читайте також, чи справді зимова погода впливає на якість повітря.

