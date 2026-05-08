Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Украина согласилась на перемирие с Россией с 9 по 11 мая. Также отдельно Киев разрешил провести парад ко "дню победы" в Москве
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и его указ.
Перемирие с РФ
Глава государства напомнил, что на днях было много обращений и сигналов о конфигурации 9 мая в Москве в связи с "дальнобойными санкциями" Украины. Российскую сторону уведомили, что украинские воины будут соблюдать принцип зеркальности.
Дополнительным аргументом для Украины в контексте ее позиции стал гуманитарный вопрос, а именно - освобождение пленных
"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, он уже поручил своей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена.
Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за результативную дипломатию.
Указ о параде
Отдельно глава украинского государства подписал указ о параде ко "дню победы" в Москве.
"Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 г. провести парад в г. Москве (Российская Федерация)", - сказано в документе.
Также, согласно указу, на время проведения парада из плана применения украинского оружия был исключен квадрат Красной площади. Речь о следующих координатах:
- 55.754413 37.617733 - возле Госдумы / Манежной площади;
- 55.755205 37.619181 - северный край Красной площади;
- 55.753351 37.622854 - восточнее Красной площади, район Государственного универсального магазина (ГУМ);
- 55.752504 37.621538 - прямо у собора Василия Блаженного.
Перемирие Украины и России
Напомним, Украина предлагала России начать прекращение огня с 6 мая, но Москва не пошла на такой шаг. Враг полностью проигнорировал мирную инициативу президента Владимира Зеленского.
Вместо этого РФ объявила перемирие с Украиной с 8 по 10 мая. Но россияне отказались соблюдать и его.
Сегодня, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на перемирие с 9 по 11 мая.