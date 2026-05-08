Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая

Украина согласилась на перемирие с Россией с 9 по 11 мая. Также отдельно Киев разрешил провести парад ко "дню победы" в Москве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и его указ .

Перемирие с РФ

Глава государства напомнил, что на днях было много обращений и сигналов о конфигурации 9 мая в Москве в связи с "дальнобойными санкциями" Украины. Российскую сторону уведомили, что украинские воины будут соблюдать принцип зеркальности.

Дополнительным аргументом для Украины в контексте ее позиции стал гуманитарный вопрос, а именно - освобождение пленных

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он уже поручил своей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за результативную дипломатию.

Указ о параде

Отдельно глава украинского государства подписал указ о параде ко "дню победы" в Москве.

"Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 г. провести парад в г. Москве (Российская Федерация)", - сказано в документе.

Также, согласно указу, на время проведения парада из плана применения украинского оружия был исключен квадрат Красной площади. Речь о следующих координатах: