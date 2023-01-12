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"Не капля в море, а начало": Данилов о роте западных танков от Польши

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Киев, Четверг 12 января 2023 09:08
"Не капля в море, а начало": Данилов о роте западных танков от Польши Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Решение Польши о передаче Украине роты "Леопардов" в рамках международной коалиции не является каплей в море. Это ознаменовало начало поставок украинцам тяжелых западных танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас… чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши - это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", - отметил Данилов.

В свою очередь он напомнил, что Украина просила танки еще летом, а сейчас пришло время, когда начнется их получение.

"Сколько их будет? Главное, что они начали предоставлять, а потом все партнеры будут приобщаться к процессу, их будет достаточно для того, чтобы победить врага на поле боя", - подытожил Данилов.

Напомним, вчера президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, но в рамках международной коалиции.

Между тем, стало известно, что на фоне заявления Польши правительство Британии также рассматривает возможность предоставить Украине свои танки.

Как отметили в МИД, за последние дни Украина не просто стала на шаг ближе к предоставлению западных танков, а открыла дверь, в которую они смогут проехать.

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