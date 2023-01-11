Кулеба о западных танках для Украины: открыли двери, в которые смогут проехать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Instagram .

"Мы за последние два дня не просто стали на шаг ближе к предоставлению западных танков. Мы уже открыли двери, в которые они смогут проехать. Но некоторую серьезную работу еще надо сделать перед тем как все будет в новостях", - написал министр.

Напомним, Британия рассматривает возможность поставить Украине британские танки Challenger 2.

Кроме того, что Франция и Польша пытались убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

На прошлой неделе ряд стран объявили о передаче Украине бронированной техники. РБК-Украина в своем материале рассказало о том, какие именно западные танки нужны ВСУ для контрследующих действий.

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