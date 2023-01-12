"Не крапля в морі, а початок": Данілов про роту західних танків від Польщі

Рішення Польщі про передачу Україні роти "Леопардів" в межах міжнародної коаліції не є каплею в морі. Це ознаменувало початок постачання українцям важких західних танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Мова не про каплю в морі, мова про початок. До цього часу важкі танки нам не передавали зовсім, і головне для нас… щоб був хтось на початку. І те, що вчора відбулося в місті Лева, заява президента Польщі - це дуже важливий крок, щоб це питання зрушилося з мертвої точки", - зазначив Данілов.

Своєю чергою він нагадав, що Україна просила танки ще влітку, а зараз прийшов час, коли почнеться їх отримання.

"Скільки їх буде? Головне, що вони почали надавати, а потім усі партнери будуть долучатися до процесу, їх буде достатньо для того, щоб перемогти ворога на полі бою", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, вчора президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву "роту танків" Leopard 2, але в межах міжнародної коаліції.

Тим часом стало відомо, що на тлі заяви Польщі уряд Британії також розглядає можливість надати Україні свої танки.

Як зазначили в МЗС, за останні дні Україна не просто стала на крок ближче до надання західних танків, а відкрила двері, в які вони зможуть проїхати.

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