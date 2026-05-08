НБУ объяснил, почему цены на АЗС не упали несмотря на удешевление нефти

Цены на топливо на украинских заправках резко не упали после удешевления нефти из-за инерционности ценообразования и влияния запасов, которые были сформированы на ценовом пике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацбанка Украины.

На украинском рынке продолжался рост стоимости всех видов топлива. Самые высокие темпы подорожания фиксировали у дизельного топлива и автомобильного газа.

Несмотря на то, что в середине месяца мировые цены на нефть несколько снизились, розничные цены в Украине остались высокими. Это объясняется инерционностью механизмов ценообразования на внутреннем рынке.

Также на ситуацию влияют значительные запасы топлива, которые были сформированы во время ценового пика. Сейчас реализуются объемы ресурсов, которые были законтрактованы ранее по более высокой стоимости.

Напомним, дизельное топливо в популярных сетях страны за сутки упало в цене на 2 грн за литр. Кроме того, "Укрнафта" снизила стоимость бензина.

Цены на бензин в сетях в основном стабильны. Впрочем, "Укрнафта" снизила стоимость А-95 и А-92 на 1 грн. Автогаз остается наиболее стабильным видом топлива - цены во всех сетях за сутки не изменились.

Отметим, кэшбек на топливо в мае получат более 2 млн украинцев. Из них 91% владеют автомобилями бюджетного сегмента, машинами в возрасте 10-20 лет с объемом двигателя до 2,5 л.