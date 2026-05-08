ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Как получить кэшбэк за топливо и покупки и на что его потратить: инструкция

11:50 08.05.2026 Пт
2 мин
Украинцам начали выплачивать кэшбек за март, впервые - и за топливо
aimg Анастасия Мацепа
Как получить кэшбэк за топливо и покупки и на что его потратить: инструкция Фото: украинцы могут получить кэшбек за топливо и покупки украинских товаров (Freepik)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинцы с 7 мая начали получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек" за март. Впервые в программу включили компенсацию за покупку топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".

Читайте также: Украинцам начали выплачивать топливный кэшбэк: на что его потратить

Главное:

  • Выплаты за март получат почти 4,8 млн украинцев.
  • Кэшбек за топливо впервые начислили в мае.
  • За дизель можно получить 15% компенсации.
  • Максимальная сумма кэшбека за топливо - 500 грн в месяц.
  • Общий лимит программы составляет до 3000 грн ежемесячно.

Какой кэшбэк можно получить

Программа кэшбэка на топливо работает с 20 марта. За это время к ней присоединились более 220 сетей автозаправочных станций по всей Украине, а воспользовались возможностью уже более 2 млн человек.

Размер компенсации зависит от вида топлива:

  • 15% - за дизель
  • 10% - за бензин
  • 5% - за автогаз

С 1 мая украинцы могут накапливать до 500 грн кэшбэка в месяц именно за топливо.

Также действует обновленная система начисления кэшбэка за товары украинского производства. За отдельные категории товаров предусмотрены повышенные проценты компенсации.

В частности:

15% - на одежду, косметику, бытовую химию и товары для дома
5% - на продукты и лекарства

Проверить, участвует ли товар в программе и какой кэшбек начисляется, можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

На что можно потратить кэшбек

Полученные средства разрешается использовать на:

  • оплату коммунальных услуг
  • лекарства и медицинские товары украинского производства
  • продукты питания украинского производства
  • книги и печатную продукцию
  • благотворительность и поддержку ВСУ

Купить продукты по программе кэшбэка можно в более 22 торговых сетях и онлайн.

Как получить кэшбек

Для участия в программе нужно:

  • Подключить банковские карты к программе через свой банк.
  • Открыть карту "Национальный кэшбек".
  • В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать "Национальный кэшбек" и привязать карту для выплат.
  • Рассчитываться картой за покупки товаров, которые участвуют в программе.

Накопленный кэшбек отображается в "Дії" уже на следующий день после покупки.

Читайте также: Национальный кэшбек продлили в Украине сразу на два года
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
пальне Национальный кэшбек
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта