Как получить кэшбэк за топливо и покупки и на что его потратить: инструкция
Украинцы с 7 мая начали получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек" за март. Впервые в программу включили компенсацию за покупку топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
Главное:
- Выплаты за март получат почти 4,8 млн украинцев.
- Кэшбек за топливо впервые начислили в мае.
- За дизель можно получить 15% компенсации.
- Максимальная сумма кэшбека за топливо - 500 грн в месяц.
- Общий лимит программы составляет до 3000 грн ежемесячно.
Какой кэшбэк можно получить
Программа кэшбэка на топливо работает с 20 марта. За это время к ней присоединились более 220 сетей автозаправочных станций по всей Украине, а воспользовались возможностью уже более 2 млн человек.
Размер компенсации зависит от вида топлива:
- 15% - за дизель
- 10% - за бензин
- 5% - за автогаз
С 1 мая украинцы могут накапливать до 500 грн кэшбэка в месяц именно за топливо.
Также действует обновленная система начисления кэшбэка за товары украинского производства. За отдельные категории товаров предусмотрены повышенные проценты компенсации.
В частности:
15% - на одежду, косметику, бытовую химию и товары для дома
5% - на продукты и лекарства
Проверить, участвует ли товар в программе и какой кэшбек начисляется, можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".
На что можно потратить кэшбек
Полученные средства разрешается использовать на:
- оплату коммунальных услуг
- лекарства и медицинские товары украинского производства
- продукты питания украинского производства
- книги и печатную продукцию
- благотворительность и поддержку ВСУ
Купить продукты по программе кэшбэка можно в более 22 торговых сетях и онлайн.
Как получить кэшбек
Для участия в программе нужно:
- Подключить банковские карты к программе через свой банк.
- Открыть карту "Национальный кэшбек".
- В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать "Национальный кэшбек" и привязать карту для выплат.
- Рассчитываться картой за покупки товаров, которые участвуют в программе.
Накопленный кэшбек отображается в "Дії" уже на следующий день после покупки.