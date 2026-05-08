Как получить кэшбэк за топливо и покупки и на что его потратить: инструкция

Украинцы с 7 мая начали получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек" за март. Впервые в программу включили компенсацию за покупку топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія" .

Главное:

Выплаты за март получат почти 4,8 млн украинцев.

Кэшбек за топливо впервые начислили в мае.

За дизель можно получить 15% компенсации.

Максимальная сумма кэшбека за топливо - 500 грн в месяц.

Общий лимит программы составляет до 3000 грн ежемесячно.

Какой кэшбэк можно получить

Программа кэшбэка на топливо работает с 20 марта. За это время к ней присоединились более 220 сетей автозаправочных станций по всей Украине, а воспользовались возможностью уже более 2 млн человек.

Размер компенсации зависит от вида топлива:

15% - за дизель

10% - за бензин

5% - за автогаз

С 1 мая украинцы могут накапливать до 500 грн кэшбэка в месяц именно за топливо.

Также действует обновленная система начисления кэшбэка за товары украинского производства. За отдельные категории товаров предусмотрены повышенные проценты компенсации.

В частности:

15% - на одежду, косметику, бытовую химию и товары для дома

5% - на продукты и лекарства

Проверить, участвует ли товар в программе и какой кэшбек начисляется, можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

На что можно потратить кэшбек

Полученные средства разрешается использовать на:

оплату коммунальных услуг

лекарства и медицинские товары украинского производства

продукты питания украинского производства

книги и печатную продукцию

благотворительность и поддержку ВСУ

Купить продукты по программе кэшбэка можно в более 22 торговых сетях и онлайн.

Как получить кэшбек

Для участия в программе нужно:

Подключить банковские карты к программе через свой банк.

Открыть карту "Национальный кэшбек".

В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать "Национальный кэшбек" и привязать карту для выплат.

Рассчитываться картой за покупки товаров, которые участвуют в программе.

Накопленный кэшбек отображается в "Дії" уже на следующий день после покупки.