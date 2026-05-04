АЗС снова подняли цены: сколько стоят бензин и дизель 4 мая и где дешевле
В Украине за выходные на АЗС изменились цены на топливо в сторону увеличения. Подорожал сразу бензин и дизель.
Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза в понедельник, 4 мая - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
- Бензин: А-95 подорожал на 1,00 грн/л в большинстве сетей, а премиальный на "Укрнафте" подскочил сразу на 4,00 грн/л.
- Дизель: Стандартное и премиальное ДТ синхронно выросло в цене на 1,00 грн/л у всех операторов.
- Автогаз: Цены на заправках за выходные не изменились.
- Где дешевле: Самые низкие цены держит "Укрнафта" - А-95 по 70,90 грн/л, дизель по 87,90 грн/л и газ по 47,90 грн/л.
Главные изменения на АЗС за выходные
Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на 1 грн на стандартный бензин А-95 (до 76,90 грн/л), премиальный 95-й (до 79,90 грн/л) и оба вида дизельного топлива (до 90,90 грн/л за евродизель и 93,90 грн/л за премиум линейку).
Сеть SOCAR также повысила стоимость топлива на 1 грн за литр на бензины А-95, А-95 NANO и дизель.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)
Наибольший рост зафиксирован в сети "Укрнафта" на бензин А-95 (Energy): за выходные он подорожал сразу на 4 грн за литр. Обычный 95-й бензин на заправках компании поднялся в цене на 1 грн, а дизельное топливо - на 1 грн на обычный и на 1 грн на премиальный ДТ (Energy).
В то же время государственная сеть продолжает сохранять самые низкие цены на топливо среди названных выше АЗС.
Детализация цен на АЗС на 4 мая
OKKO
- Бензин Pulls 100: 85,90 грн
- Бензин Pulls 95: 79,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
- ДТ Pulls: 93,90 грн
- ДТ Евро: 90,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 86,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
- Бензин 95 Евро: 76,90 грн
- ДТ Mustang: 93,90 грн
- ДТ Евро-5: 90,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 85,99 грн
- Бензин NANO 95: 80,99 грн.
- Бензин А-95: 76,99 грн
- ДТ NANO Extro: 93,99 грн.
- ДТ NANO: 90,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 70,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 89,90 грн
- ДТ: 87,90 грн
- Газ: 47,90 грн