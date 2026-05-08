Цены на АЗС пошли вниз: сколько стоит литр бензина и дизеля 8 мая

10:36 08.05.2026 Пт
2 мин
Дизельное топливо за сутки подешевело на 2 гривны
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС пошли вниз: сколько стоит литр бензина и дизеля 8 мая Фото: на АЗС произошел "ценопад" (Getty Images)
Дизельное топливо в популярных сетях страны за сутки подешевело сразу на 2 грн за литр. Параллельно с этим "Укрнафта" снизила стоимость бензина.

Кто еще пересмотрел прайсы и что происходит с ценами на АЗС 8 мая - в ежедневном обзоре РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: Цены в сетях в основном стабильны. Впрочем, "Укрнафта" снизила стоимость А-95 и А-92 на 1 грн.
  • Дизель: Главный "ценопад" дня - OKKO и WOG сбросили сразу 2 грн, а "Укрнафта" опустила ценник на 1 грн.
  • Автогаз: Остается наиболее стабильным видом топлива - цены во всех сетях за сутки не изменились и колеблются от 47,90 до 49,98 грн.

Что именно изменилось на АЗС за сутки

Наиболее ощутимое падение цен зафиксировано на OKKO и WOG. Эти сети за ночь "сбросили" сразу 2 гривны на дизельном топливе.

Если вчера литр премиального ДТ стоил 94,90 грн, то сегодня его можно приобрести за 92,90 грн. Стандартный Евро-дизель также подешевел до 89,90 грн.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 мая (инфографика РБК-Украина)

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 мая (инфографика РБК-Украина)

При этом цены на бензин и автогаз в этих сетях остались неизменными.

Государственная "Укрнафта" снизила цены практически на весь ассортимент, кроме газа.

Бензин марки А-95 в одну цену, как и Energy - 69,90 грн. Сбросил в цене и "92-й" - 65,90 грн. Дизель стал дешевле на 1 гривну - 86,90 грн.

На SOCAR сегодня пока никаких изменений в прайсах, сеть продолжает держать самую высокую ценовую планку среди выше названных.

Детализация цен на АЗС 8 мая

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн.
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
  • ДТ NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69, 90 грн
  • Бензин А-92: 65,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн.
  • ДТ: 86,90 грн.
  • Газ: 47,90 грн
