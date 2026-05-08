Цены на АЗС пошли вниз: сколько стоит литр бензина и дизеля 8 мая

Дизельное топливо в популярных сетях страны за сутки подешевело сразу на 2 грн за литр. Параллельно с этим "Укрнафта" снизила стоимость бензина.

Главное:

Бензин : Цены в сетях в основном стабильны. Впрочем, "Укрнафта" снизила стоимость А-95 и А-92 на 1 грн.

: Главный "ценопад" дня - OKKO и WOG сбросили сразу 2 грн, а "Укрнафта" опустила ценник на 1 грн.

: Главный "ценопад" дня - OKKO и WOG сбросили сразу 2 грн, а "Укрнафта" опустила ценник на 1 грн. Автогаз: Остается наиболее стабильным видом топлива - цены во всех сетях за сутки не изменились и колеблются от 47,90 до 49,98 грн.

Что именно изменилось на АЗС за сутки

Наиболее ощутимое падение цен зафиксировано на OKKO и WOG. Эти сети за ночь "сбросили" сразу 2 гривны на дизельном топливе.

Если вчера литр премиального ДТ стоил 94,90 грн, то сегодня его можно приобрести за 92,90 грн. Стандартный Евро-дизель также подешевел до 89,90 грн.

При этом цены на бензин и автогаз в этих сетях остались неизменными.

Государственная "Укрнафта" снизила цены практически на весь ассортимент, кроме газа.

Бензин марки А-95 в одну цену, как и Energy - 69,90 грн. Сбросил в цене и "92-й" - 65,90 грн. Дизель стал дешевле на 1 гривну - 86,90 грн.

На SOCAR сегодня пока никаких изменений в прайсах, сеть продолжает держать самую высокую ценовую планку среди выше названных.

Детализация цен на АЗС 8 мая

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Евро: 77,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн.

Бензин А-95: 77,99 грн

ДТ NANO Extro: 94,99 грн.

ДТ NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"