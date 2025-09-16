Рубио о санкциях США против РФ: есть понимание, что ввести, но решение за Трампом
Соединенные Штаты понимают, какие санкции следует ввести против России, но окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.
"Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это", - сказал Рубио, отвечая на вопрос, сколько времени нужно Трампу для введения ограничений.
По словам госсекретаря, решение о санкциях будет за президентом и "он не будет ходить вокруг да около и не будет объявлять с притворством временные рамки".
В то же время, госсекретарь США напомнил о том, что президент Трамп ожидает аналогичного решения от Европы.
"В Европе до сих пор есть страны, покупающие российские товары, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров, чтобы они сами вводили те санкции, которые просят ввести нас", - сказал Рубио.
Госсекретарь также отрицает, что встреча на Аляске подбодрила Путина, после чего он начал агрессивнее обстреливать Украину и атаковал дронами территорию Польши.
Новые санкции Трампа
Напомним, на днях Трамп заявил, что его терпение в отношении России заканчивается очень быстро.
Президент готов ввести мощные санкции против России.
Однако отметил, что это произойдет только после того, как это сделают его союзники по НАТО.