Трамп сомневается во встрече Зеленского и Путина, но трехсторонние переговоры будут

Вашингтон, Суббота 30 августа 2025 19:35
Трамп сомневается во встрече Зеленского и Путина, но трехсторонние переговоры будут Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи лидеров Украины и РФ. Но, по его мнению, трехсторонние переговоры с участием США - состоятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Daily Caller.

"Трехсторонние переговоры состоятся. Что касается двусторонних, то я не знаю, но трехсторонние состоятся. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп снова сравнил президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина с "детьми на площадке".

"У вас есть ребенок, и на детской площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", - заявил он.

Стоит добавить, что Трамп уже приводил подобную аналогию в июле 2025 года. Тогда он сравнил войну РФ против Украины с дракой детей в парке.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Путин - не ребенок в парке, а "убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей".

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным начал подготовку к встрече лидеров Украины и России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Путин выразил готовность к такому саммиту. Однако пока Россия продолжает оттягивать встречу и выдвигать условия.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подобные переговоры "требуют тщательной подготовки".

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркивал, что именно Россия блокирует проведение этой встречи.

