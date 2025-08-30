Трамп сомневается во встрече Зеленского и Путина, но трехсторонние переговоры будут

Президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи лидеров Украины и РФ. Но, по его мнению, трехсторонние переговоры с участием США - состоятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Daily Caller .

"Трехсторонние переговоры состоятся. Что касается двусторонних, то я не знаю, но трехсторонние состоятся. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп снова сравнил президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина с "детьми на площадке".

"У вас есть ребенок, и на детской площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", - заявил он.

Стоит добавить, что Трамп уже приводил подобную аналогию в июле 2025 года. Тогда он сравнил войну РФ против Украины с дракой детей в парке.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Путин - не ребенок в парке, а "убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей".