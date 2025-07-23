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Переговоры Украины и России в Стамбуле: что известно на сейчас

Стамбул, Среда 23 июля 2025 13:00
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Переговоры Украины и России в Стамбуле: что известно на сейчас Фото: переговоры Украины и РФ в Стамбуле запланированы на вечер (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Переговоры Украины и России запланированы на сегодня в Стамбуле (Турция). Как ожидается, встреча состоится вечером.

Что известно о третьем раунде переговоров Украины и РФ - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • время - предварительно переговоры начнутся в 19:00
  • место - встреча запланирована во дворце Чираган в Стамбуле
  • глава украинской делегации - Рустем Умеров
  • глава делегации РФ - Владимир Мединский

Зеленский утвердил состав делегации

В состав украинской делегации вошли 14 человек во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В списке, в частности, представители ОП, МИД, СБУ, разведки, а также военные.

С полным списком можно ознакомиться в отдельном материале.

Переговоры в Турции: место и время

Как ожидается, переговоры пройдут во второй половине дня в Стамбуле (Турция) на территории дворца Чираган. Предварительно называется время 19:00.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация уже вылетела в Турцию, возглавляет ее Владимир Мединский, состав делегации не изменялся.

Переговоры РФ и Украины: темы встречи

Накануне в обращении президент Владимир Зеленский озвучил адженду встречи в Стамбуле. Ключевыми для Украины темами он назвал:

  • освобождение наших людей из российского плена,
  • освобождение гражданских заложников,
  • возвращение детей, которые были похищены Россией,
  • прекращение огня,
  • организация встречи лидеров.

Чем закончились предыдущие два раунда переговоров в Турции и чего ожидать от встречи сегодня - читайте в материале РБК-Украина.

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