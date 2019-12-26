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КСУ визнав неконституційним позбавлення мандата за прогули і "кнопкодавство"

Новини » Політика     26.12.2019 - 16:10
КСУ визнав неконституційним позбавлення мандата за прогули і "кнопкодавство"
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

КСУ визнав неконституційним ще один законопроект Зеленського

Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в суді.

За словами джерела, 24 грудня Велика палата КСУ розглянула цей законопроект і представила негативний висновок.

"Норми законопроекту не відповідають ч.1 ст. 157 Конституції", - повідомило джерело.

Відзначимо, законопроект №1027 пропонував позбавляти мандата тих народних депутатів, які виходять з громадянства та виїжджають на ПМП за кордон; займалися "кнопкодавством"; були відсутні без поважних причин на третині пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, до цього КСУ визнав конституційним скорочення кількості депутатів Верховної ради.

В той же час був забракований законопроект про закріплення права президента призначати голів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро. В КСУ прийшли до висновку, що даний законопроект не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

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