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Україна і США уклали контракт на другу партію Javelin

Новини » Політика     26.12.2019 - 17:17
Україна і США уклали контракт на другу партію Javelin
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Україна купила другу партію Javelin

Україна і Сполучені Штати Америки уклали контракт на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Загороднюка закупівля Javelin є знаковим для України подією.

"Ми вперше закупили Javelin у Сполучених Штатів Америки. Це дійсно для нас знаковий контракт", - повідомив він.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що протягом четвертого кварталу Україна уклала контракти на постачання другої партії Javelin.

"протягом четвертого кварталу завдяки зосередженню ресурсів нам вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. Ми також замовляємо аналогічні комплекси нашого національного виробника", - підкреслив він.

Нагадаємо, на початку жовтня держдепартамент США схвалив продаж Україні комплексів Javelin. Повідомляється, у США готові поставити 150 протитанкових ракет на суму 39,3 млн доларів.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, в якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів.

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