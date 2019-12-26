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Потужний тайфун на Філіппінах: загинули 16 людей

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 09:37
Потужний тайфун на Філіппінах: загинули 16 людей
Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)

В результаті тайфуна на Філіппінах були зірвані дахи будинків і вирвані стовпи

На Філіппінах в результаті тайфуна "Фанфон" загинули як мінімум 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Як зазначається, тайфун обрушився на Філіппіни 25 грудня. Швидкість вітру досягала 197 км/год. Загинули люди, які проживали в населених пунктах групи островів Вісайя. Також постраждали популярні у іноземних туристів острови Боракай і Корон.

Потужний тайфун на Філіппінах: загинули 16 людей

Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)

В результаті негоди були зірвані дахи будинків і вирвані стовпи. Одна з опор лінії електропередач впала, коли поруч проходив патрульний поліції - він загинув в результаті удару електричним струмом.

Фанфон віднесли до тайфунів другої категорії.

Нагадаємо, раніше на Філіппінах стався потужний землетрус. За останніми даними загинули четверо людей і 14 постраждали. Найбільше постраждала провінція Південний Давао.

Крім того, в Японії у результаті тайфуну "Хагібіс", що спіткав країну в жовтні загинули 98 осіб, десять людей вважаються зниклими без вісті.

Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті сильних злив, які викликали зсуви і повені, загинули щонайменше 80 осіб.

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