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Порошенко звільнив Степанова з посади голови Одеської ОДА

Новини » Політика    10.04.2019 - 19:09
Порошенко звільнив Степанова з посади голови Одеської ОДА
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської ОДА

Президент Петро Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Відповідний указ Порошенко підписав сьогодні, йдеться на сайті глави держави.

Порошенко підписав указ №119/2019.

"Звільнити Степанова Максима Володимировича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указі.

Порошенко звільнив Степанова з посади голови Одеської ОДА

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова.

Раніше стало відомо, що президент Петро Порошенко усунув Степанова від посади голови Одеської ОДА і призначив тимчасово виконуючим Сергія Паращенка. Однак на прес-конференції він відмовився йти з посади і назвав президентський указ перевищенням його повноважень. За інформацією РБК-Україна, останньою краплею в історії зі Степановим став провал чинного президента в Одеській області в першому турі виборів.

Раніше джерела РБК-Україна в адміністрації президента повідомили, що Порошенко прийняв рішення звільнити Степанова. Передбачалося, що розпорядження могло бути опубліковано в середу після засідання Кабінету міністрів, який подав би відповідне подання, так як президент не може звільнити голову ОДА без рішення уряду.

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