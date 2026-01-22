Самая сложная ситуация со светом остается в Киеве и еще 5 областях, - Свириденко
В Украине продолжается восстановление энергосистемы после масштабной атаки РФ. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.
Она рассказала, что сегодня в правительстве провели энергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций.
"Продолжается восстановление энергосистемы по всей стране. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
По словам премьера, над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, в том числе командированные из других областей.
Отдельный фокус - на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку.
Свириденко отметила, что Кабмин ожидает активной работы от киевской городской власти. По ее словам, никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть.
"Правительство создало все условия для быстрого и беспрепятственного подключения таких установок. Работает единое окно для обращений от бизнеса на платформе "Пульс". Минэкономики, Минэнерго и НКРЭКУ готовы оказывать максимальное содействие", - подытожила она.
Какова ситуация со светом в Украине
Напомним, в ночь на 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Украине. В результате удара были повреждены энергетические объекты.
Вчера, 21 января, энергетикам удалось оживить все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной.
Также вчера министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшее время Киев перейдет от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.
Сегодня ночью россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. По состоянию на утро естьобесточивание в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Также стало известно, что в результате ночной атаки город Черноморск Одесской области остался без электроснабжения и отопления.
Из-за критического дефицита мощности в большинстве областей Украины сейчас введены аварийные обесточивания.Подробнее о регионах с графиками и экстренными отключениями - в материале РБК-Украина.