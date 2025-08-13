Ближайшие дни и недели могут стать решающими для войны РФ против Украины, - Стубб

Страны Запада активно работают для прочного мира между Россией и Украиной. Ближайшие дни и недели, вероятно, будут решающими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X .

"Совместные взгляды и единство. Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением прочного мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу пути. Ближайшие несколько дней и недель могут оказаться решающими", - добавил финский лидер.

Стубб рассказал, что видеоконференция с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была "отличной".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным уже 15 августа.

Ожидается, что американский лидер будет обсуждать с главой Кремля возможность прекращения огня с Украиной.

Сам Путин уже отказывался от безусловного прекращения огня с Украиной. Россия потребовала, чтобы Украина начала выводить своих военных из четырех областей для начала перемирия.

К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп в ходе переговоров с Путиным будет использовать фактор санкций.