Ближайшие дни и недели могут стать решающими для войны РФ против Украины, - Стубб
Страны Запада активно работают для прочного мира между Россией и Украиной. Ближайшие дни и недели, вероятно, будут решающими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X.
Стубб рассказал, что видеоконференция с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была "отличной".
"Совместные взгляды и единство. Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением прочного мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу пути. Ближайшие несколько дней и недель могут оказаться решающими", - добавил финский лидер.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным уже 15 августа.
Ожидается, что американский лидер будет обсуждать с главой Кремля возможность прекращения огня с Украиной.
Сам Путин уже отказывался от безусловного прекращения огня с Украиной. Россия потребовала, чтобы Украина начала выводить своих военных из четырех областей для начала перемирия.
К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп в ходе переговоров с Путиным будет использовать фактор санкций.