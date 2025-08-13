Найближчі дні та тижні можуть стати вирішальними для війни РФ проти України, - Стубб

Країни Заходу активно працюють для міцного миру між Росією та Україною. Найближчі дні та тижні, ймовірно, будуть вирішальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Фінляндії Александра Стубба в соцмережі X.

"Спільні погляди і єдність. Ми разом працюємо над припиненням вогню і встановленням міцного миру. Ми підтримуємо Україну на кожному кроці шляху. Найближчі кілька днів і тижнів можуть виявитися вирішальними", - додав фінський лідер.

Стубб розповів, що відеоконференція з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами була "чудова".

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним уже 15 серпня.

Очікується, що американський лідер обговорюватиме з главою Кремля можливість припинення вогню з Україною.

Сам Путін уже відмовлявся від безумовного припинення вогню з Україною. Росія зажадала, щоб Україна почала виводити своїх військових із чотирьох областей для початку перемир'я.

До слова, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що Трамп під час перемовин із Путіним використовуватиме фактор санкцій.