ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Атаки на Усть-Лугу не прекращаются: Генштаб подтвердил "свежие прилеты" и раскрыл последствия

17:48 07.04.2026 Вт
2 мин
Украинские защитники снова ударили по ключевому порту РФ на Балтийском море
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина снова атаковала порт Усть-Луга (Getty Images)

Украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который находится на берегу Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Читайте также: Балтийский узел развязан? Ключевой порт РФ возобновил экспорт нефти после сокрушительных прилетов

Удар по порту Усть-Луга

"В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" (Слободка, Ленинградская область РФ)", - сказано в сообщении Генштаба.

По данным украинских военных, в результате атаки были повреждены три резервуара, которые принадлежат предприятию "Транснефть Балтика".

Нефтяной терминал в порту Усть-Луга является важным элементом для экспорта российской нефти. Деньги, которые РФ зарабатывает на своих энергоресурсах, идут на продолжения войны против Украины.

Последствия предыдущих атак

Также в Генштабе уточнили последствия атаки на "Транснефть-Порт Приморск". В результате удара 5 апреля были повреждены три резервуара объемом 20 тысяч кубических метров, после чего вспыхнули нефтепродукты.

При этом во время атаки на ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 5 апреля были повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, задействованной в производстве нефтяных битумов.

Напомним, ранее об атаке на порт Усть-Луга в ночь на 7 апреля писали OSINT-аналитики. Россияне жаловались, что над Ленинградской областью зафиксировали беспилотники.

Стоит заметить, что украинские защитники атакуют порт Усть-Луга уже вторую неделю подряд. Такие удары вызывали сильные пожары. При этом экспорт нефти из этого порта приостанавливали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
