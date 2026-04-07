Атаки на Усть-Лугу не прекращаются: Генштаб подтвердил "свежие прилеты" и раскрыл последствия
Украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который находится на берегу Балтийского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
Удар по порту Усть-Луга
"В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" (Слободка, Ленинградская область РФ)", - сказано в сообщении Генштаба.
По данным украинских военных, в результате атаки были повреждены три резервуара, которые принадлежат предприятию "Транснефть Балтика".
Нефтяной терминал в порту Усть-Луга является важным элементом для экспорта российской нефти. Деньги, которые РФ зарабатывает на своих энергоресурсах, идут на продолжения войны против Украины.
Последствия предыдущих атак
Также в Генштабе уточнили последствия атаки на "Транснефть-Порт Приморск". В результате удара 5 апреля были повреждены три резервуара объемом 20 тысяч кубических метров, после чего вспыхнули нефтепродукты.
При этом во время атаки на ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 5 апреля были повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, задействованной в производстве нефтяных битумов.
Напомним, ранее об атаке на порт Усть-Луга в ночь на 7 апреля писали OSINT-аналитики. Россияне жаловались, что над Ленинградской областью зафиксировали беспилотники.
Стоит заметить, что украинские защитники атакуют порт Усть-Луга уже вторую неделю подряд. Такие удары вызывали сильные пожары. При этом экспорт нефти из этого порта приостанавливали.