"Мы не прекращаем": Буданов ответил на призывы Запада не бить по нефтебазам РФ

Западные партнеры обращались к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтяным терминалам, однако Киев продолжает действовать в собственных национальных интересах.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Позиция Украины относительно атак на НПЗ

Во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей глава ОП подтвердил наличие таких обращений со стороны союзников.

По его словам, главной причиной беспокойства партнеров является вопрос мирового ценообразования на энергоносители.

"Могу только в общих чертах сказать: да, такое существует. Почему это происходит? Вы тоже можете понять - это вопрос образования цены. Но у нас своя война", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что Украина сталкивается с подобными ограничениями и замечаниями по использованию иностранного оружия или техники на территории РФ на протяжении всех лет полномасштабного вторжения.

Приоритет национальных интересов

Несмотря на давление, украинская сторона не планирует отказываться от стратегии разрушения вражеской инфраструктуры, которая обеспечивает российскую армию и бюджет.

"Их можно понять, это их правда, но есть еще наша правда и наш национальный интерес. И он именно такой, как и есть. Мы не прекращаем", - подытожил руководитель Офиса Президента.